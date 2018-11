Wolff: Bottas a manipulációt sem venné észre

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke Valtteri Bottas érdemeit méltatta abban, hogy az istállónál ma már nem olyan puskaporos a légkör, mint a Hamilton-Rosberg csata idején.

A három topcsapat pilótái közül Valtteri Bottas az egyetlen, akinek egyetlen futamgyőzelme sincs az idei szezonban. A finn versenyző legalább kétszer nagyon közel állt már ahhoz, hogy az első helyen intsék le, de a balszerencse, illetve másodjára saját csapata fosztotta meg a győzelemtől. Most, hogy Lewis Hamilton bebiztosította ötödik világbajnoki címét, a Mercedes már engedi nyerni Bottast, akit Toto Wolff csapatfőnök nem győzött dicsérni amiatt, ahogyan a kialakult helyzetet kezelte.

Bottas az Orosz Nagydíjon a csapat kérésére átengedte a futamgyőzelmet Hamiltonnak, azt azonban ő és csapattársa is világossá tette, hogy

fordított esetben ez nem fog megtörténni, Bottas ugyanis saját erejéből szeretne versenyt nyerni. Ezzel Toto Wolff is egyetért.

„Lewis azért van itt, hogy olyan sok futamot és bajnokságot nyerjen, amennyit csak lehetséges – nyilatkozta Wolff. – Egyetlen versenyző sem szeretne feladni egy futamgyőzelmet sem, úgyhogy szerintem Valtterinek magának kell megszereznie azt."

A Mercedesre a Hamiltonnal a pályán és azon kívül is öldöklő csatát vívó Nico Rosberg visszavonulásával, és Bottas érkezésével rég nem látott béke köszöntött, aminek Wolff kimondottan örül. A mostani helyzet Alice Csodaországban a korábbihoz képest. Ők a yin és yang. Mindent a pályán rendeznek le, nincs semmi gond a megbeszéléseken, nincs politizálás."

A csapatfőnök amondó, hogy ebben Bottas finn vére is szerepet játszik, mert akárcsak a Ferrarinál Kimi Räikkönen, úgy ő sem foglalkozik csapattársával a pályán kívül. „Nem negatív módon mondom ezt, minden versenyzőnek megvannak a maga módszerei, hogy miként szeretne sikeres lenni,

Valtteri pedig egy abszolút hidegvérű finn, nem hiszem, hogy egyáltalán észrevenné, ha valamilyen manipuláció történne. Nagyszerű a kapcsolat kettejük között."

Az egyéni világbajnoki cím mellett a konstruktőri trófea elhódításában is fontos szerepe van a Mercedes idei másodhegedűsének, aki Wolff szerint az egyéni elsőségért is harcban lehetett volna, ha bakui kiesése nem veti vissza annyira, hogy végül Hamilton szolgálatába állítsák. „Ha azon a futamon Valtteri 25 ponttal többet szerzett volna, úgy szerintem mostanra a konstruktőri bajnoki cím is a miénk lenne, neki pedig lett volna esélye az egyéni világbajnoki címre. Úgy nyilvánvalóan nehéz lett volna azt mondani neki, hogy a másikat segítse, az nem működött volna."