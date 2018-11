Le akarták lőni, amiért világbajnokká tette Hamiltont

Nem tudta, hogy a világbajnoki címről dönt, majd megdöbbent, amikor a 2008-as Brazil Nagydíj után kérdőre vonták. Timo Glock minden idők egyik legizgalmasabb világbajnoki döntőjének volt akaratlanul is a részese, erre tekintettekA vissza az akkori főszereplők.

Tíz évvel ezelőtt Lewis Hamilton a Brazil Nagydíjon megnyerte élete első világbajnoki címét, 2008. november 2-a azonban nem csak erről, hanem minden idők egyik legőrültebb, legidegtépőbb, legérzelmesebb bajnoki fináléjáról marad emlékeztes, amelynek utóélete nem tartozik a sportág dicső pillanatai közé. Pedig egyáltalán nem indult olyan izgalmasnak a szezonzáró, mint amennyire végül az lett, ugyanis a pontversenyt vezető Hamiltonnak az őt üldöző Felipe Massa győzelme esetén is elég volt az első ötben végeznie ahhoz, hogy bebiztosítsa a címet. Az ESPN az évfordulóra elképesztően érdekes és részletekbe menő összeállítást közölt a mindent eldöntő verseny történéseiről, amelyet a főszereplők segítségével idéztek fel. Ebből szemezgettünk.

Mára az emberek többségében annyi maradt meg a 2008-as Brazil Nagydíjból, ahogyan Hamilton McLarenje az utolsó kör utolsó valódi kanyarjában belülről elmegy a vizes aszfalton száraz pályára alkalmas abroncsokon csúszkáló Timo Glock Toyotája mellett, majd a már futamgyőztesként a célvonalat átszelő Massa garázsában hirtelen mindenkinek az arcára fagy a mosoly, az ünneplést pedig döbbenet és keserűség váltja fel, hogy aztán a McLaren csapata kezdjen őrült fiesztába.

Az előjelek azonban egyáltalán nem utaltak arra, hogy komoly esélye lesz a Ferrari braziljának a vb megnyerésére, Hamiltonnak ugyanis már az ötödik hely is elég volt az év végi győzelemhez.

A McLarennél természetesen nem vették félvállról a dolgot, már csak azért sem, mert egy évvel korábban hasonló helyzetből elveszítették a világbajnoki címet Kimi Räikkönennel a Ferrarival szemben. „Az előző év igen élénken élt bennünk és mindenképpen hatással volt a megközelítésünkre a hétvégével és az alkalmazott stratégiával kapcsolatban, majd ahogyan alakult a verseny, erre majdnem ráfáztunk" – emlékezett Phil Prew, a McLaren versenymérnöke.

A futam vizes pályán kezdődött, az élről rajtoló Massa eljött elsőként, Hamilton pedig maradt a negyedik helyen. A McLaren óvatos megközelítése akkor érintette hátrányosan őt, amikor a pálya felszáradt, a pilóták pedig elkezdtek kijönni lecserélni az intemediate abroncsokat. „Nem akartunk mi lenni az elsők, akik száraz gumira váltanak, nem hiányzott ez a kockázat, azok viszont, akik így tettek, előreléptek és azon kaptuk magunkat, hogy már nem negyedikek vagy ötödikek vagyunk" – magyarázta Prew.

Ezzel együtt nem estek kétségbe, Hamilton hamar visszatornázta magát ötödiknek, majd később negyediknek, és

mivel nem jósoltak esőt a futam hátralevő részére, kényelmesen autókázott abban a tudatban, hogy ez elég lesz a világbajnoki címhez.

Az égiek azonban másképp gondolták, a futam végéhez közeledve ismét fenyegető felhők kezdtek gyűlni az interlagosi aszfaltcsík fölött, a 71 körös verseny 63. körében pedig elkezdett szemerkélni. Mielőtt újra elkezdett esni, kényelmesen vezettem, csak arra koncentráltam, hogy tiszta versenyem legyen. Addig a pontig minden rendben ment" – mondta Hamilton.

Timo Glock ekkor a hetedik helyen haladt, és valószínűleg nem csak ő, de senki más sem gondolt arra, hogy perceken belül a fél világ az ő köridejeit fogja árgus szemekkel figyelni. Az élmezőnyből mindenki bejött intermediate gumikért, beleértve Hamiltont és a mögötte a hatodik helyen autózó Sebastian Vettelt is, a két Toyota azonban kint maradt a száraz gumikon. „Minden alkalommal, amikor átmentem a hármas, a négyes és az ötös kanyaron a pálya közepe felé, a felhő a pálya fölött egyre nagyobb lett” – emlékezett Glock. Mondtam a csapatnak, hogy ebből biztosan káoszfutam lesz két-három körön belül, úgyhogy készüljenek fel kerékcserére. Ők azonban azt mondták, hogy kint maradunk, mert elég száraz marad a pálya a verseny végéig."

A Toyoták közül csak Glock ugrotta át a kereket cserélő Hamiltont és Vettelt, az ötödik hely pedig még mindig elég volt az üdvösséghez a McLaren pilótájának, egyik pillanatról a másikra azonban sokkal fenyegetőbbé vált az őt a kerékcserék előtt is árnyékként követő Vettel jelenléte.

A drámai eseménysorozat valamivel több, mint két körrel a leintés előtt indult be, a vizes pályán szárnyakat kapó Robert Kubica ugyanis úgy gondolta, hogy visszaveszi a körét Vetteltől és Hamiltontól. Utóbbit a 12-es kanyar előtt előzte meg, a manőver azonban kizökkentette a McLaren versenyzőjét, aki szélesen fordult, Vettel pedig elslisszolt mellette a belső íven. Hamilton visszaesett a hatodik helyre, Massa vezetett, az utolsó előtti kör megkezdésekor tehát úgy tűnt, a Ferrari brazilja világbajnoki címet ünnepelhet.

Abban a pillanatban fogalmam sem volt róla, hogy befolyásolhatom a világbajnokság kimenetelét – idézte fel az előzést Vettel. – Amikor Lewis szélesre futott, természetes volt, hogy megelőzöm. Utoljára versenyeztem a Toro Rossónál, a lehető legjobb eredménnyel szerettem volna távozni."

Hamilton 2007-ben szintén hasonlóan drámai módon maradt le a vb-címről, őt és a McLaren csapat tagjait érthető módon egyfajta deja vu érzés fogat el. „Emlékszem, arra gondoltam, »ember, ez csak valami vicc, nehogy már újra megtörténjen.« Szönyű volt. Sebastian ott volt közvetlenül előttem, de nem tudtam elkapni. Olyan érzés volt, mintha az édesanyám a szakadék szélén állt volna, én pedig nem tudtam mit tenni, hogy elkapjam. Semmit sem tehettem – mondta Hamilton, akivel Phil Prew versenymérnök is együttérzett. – Az a pillanat szörnyű volt, elöntött minket minden csalódottság 2007-ből. Utána azonban gyorsan visszazökkentünk, mivel eszünkbe jutott, hogy még tart a verseny."

A McLaren tagjai közül talán Paddy Lowe, a csapat mérnökigazgatója borult ki a legjobban a látottaktól, és úgy volt vele, hogy ezek után biztosan otthagyja a száguldó cirkuszt.

„Abban a pillanatban szó szerint lemondtam a Forma-1-ről arra a néhány percre. Egyszerűen túl sok volt, azt mondtam, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, kiszállok."

Miután mindenki túlesett a kezdeti sokkon, a McLarennél hamar rájöttek, hogy Vettel visszaelőzése helyett Glockban van minden reményük, az eső pedig egyre jobban elkezdett esni. Rob Smedley, Felipe Massa versenymérnöke magában kérlelte az égieket, hogy állítsák el a csapot, imái azonban süket fülekre találtak. Még a Hamilton-Vettel előzés előtt egyébként Glock is rájött, hogy valószínűleg itt lenne az ideje a kerékcserére, ekkor azonban már nem rajta és a csapaton múlt a döntés. „Három körrel a vége előtt mondtam a csapatnak, hogy be kell mennem, mert már esik az utolsó kanyarban. Ők viszont azt mondták, hogy nem tudok, mert már lezárták a bokszutca elejét, mivel készítik elő a terepet az első három helyezettnek. Az emberek a bokszutcában járkáltak, úgyhogy nem mehettem be, kint kellett maradnom."

Így fordultak rá az utolsó körre, Glock a negyedik helyen egyre nehezebben tudta vezetni a Toyotát, Hamilton a hatodik helyen pedig hiába igyekezett, nem tudott támadási pozícióba kerülni Vettellel szemben. „Elkezdtem az utolsó kört, az első kanyar pedig már nagyon vizes volt, nem volt tapadás, tudtam, hogy nagy szenvedés lesz befejezni a versenyt, mert a pálya végén még rosszabb lehet a helyzet – mondta Glock. – Alig tudtam egyenesen tartani az autót, próbáltam magamra figyelni és a pályán maradni. Össze-vissza csúszkáltam és nem tehettem mást, csak reménykedtem, hogy eljutok a célig."

Massának akkora volt az előnye, hogy már áthaladt a célvonalon és megnyerte a futamot, miközben Hamiltonék még csak a középső szektorban jártak. A Ferrarinál elkezdődött az ünneplés, Smedley azonban tudta, hogy még korai örülni. „Mindenki kijött ünnepelni a bokszfalra, én viszont próbáltam továbbra is a GPS-re figyelni, láttam, hogy mi történik Lewis-zal – mondta a versenymérnök. – Mindenki megőrült és elkezdett rám ugrálni, lecibálni a székemről, gratulálni és hátba veregetni. Próbáltam koncentrálni a térképre, és már szinte függőlegesen voltam benne ebben a kavalkádban, amikor megláttam, hogy Hamilton megelőzte Glockot."

Az utolsó körben elképesztően vizessé váló aszfalton Glock lehetetlen helyzetbe került, a 12-es kanyar előtt Vettel és Hamilton szó szerint ráesett hátulról és egyszerűen kikerülte. „Őszintén mondom, fogalmam sem volt róla, hogy ki előzött meg. Egyáltalán nem figyeltem oda erre, mert az autó pályán tartásával voltam elfoglalva" – mesélte Glock.

Nem csak a Toyota németje, hanem Hamilton sem volt tisztában azzal, hogy gyakorlatilag az utolsó kanyarban szerezte vissza a reménytelennek tűnő világbajnoki címet, és úgy haladt át a célvonalon, hogy azt hitte, veszített.

„Nem tudtam, hogy megelőztem Glockot, csak annyit, hogy volt ott egy kis felfordulás, egy pár autó, de azt hittem, hogy lekörözöttek – mondta Hamilton. – Úgy fordultam rá a célegyenesre, hogy nem tudtam ezt. Életemben nem éreztem magam még olyan rosszul, amikor pedig átszeltem a célvonalat, kiabáltam a rádióba, hogy »megcsináltuk, megcsináltuk?« Aztán az egyes kanyarba érve megmondták. Mámorító érzés volt, soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot."

De nem csak neki, hanem a McLaren tagjainak is hihetetlen volt az egész, többen közülük sem fogták fel elsőre, hogy mi is történt. Az időközben fejben már visszavonuló Lowe már el is indult hazafelé, amikor meglátta, hogy mi történt. „Abban az időben nem volt aktív szerepem a bokszfalon, úgyhogy elbattyogtam a bokszutca végére, a Ferrari garázsának másik oldalára, csak hogy elszakadjak a történésektől. Arra gondoltam, »nos, mindennek vége, jobb lesz hazamenni«. Amint sétáltam a bokszfal mellett, a sajtó kezdett gyülekezni, a kamerák és mindenki ott volt, mert a Ferrari azt hitte, hogy nyert. Nem is tudtam átjutni, elzárták az utat a kamerások és a többiek, úgyhogy belevetettem magam a tömegbe, hogy egyenesen átmenjek rajtuk. Amint kiértem a túloldalon, láttam a nagy kivetítőn, ahogy Lewis megelőzi Glockot. Arra gondoltam, »várjunk csak, megcsináltuk!«. Futottam vissza a bokszfalhoz, azt hiszem Nicole [Scherzinger, Hamilton akkor barátnője] ugyanabban a pillanatban futott ki a garázsból. Szerintem mi voltunk az első két ember, akik rájöttek, hogy valójában mi is történt."

Jöttem vissza a bokszba és rádión közölték, hogy Hamilton megnyerte a világbajnokságot, de arról nem szóltak, hogy én voltam, aki végül eldöntötte – idézte fel a levezető kört Glock. – Csak boldogok voltunk, hogy bevált a stratégiánk és nyertünk pár helyet. Megállítottam az autót, semmiről nem tudtam, Lewis pont előttem parkolt le, kiszálltam és gratuláltam neki, utána pedig elindultam a mérleg felé, ahol az összes pilótát lemérik."

Könnyek és halálos fenyegetések

Felipe Massa sem tudott semmit az egészről, mivel Rob Smedley a futam alatt nem hagyta, hogy bármi elvonja pilótája figyelmét, csupán annyit közölt vele, hogy Hamilton a hatodik helyen halad. Miután a brazil pilóta átszelte a célvonalat, örökkévalóságnak tűnő várakozás vette kezdetét, aminek végén rossz híreket kapott. A keserű vereség ellenére az első pillanatokban sem őt, sem Smedleyt nem a bánat kerítette hatalmába, az csak később jött.

„Hihetetlen volt nyerni, tökéletes hétvégénk volt, de elveszíteni a világbajnoki címet az utolsó métereken kemény volt. Esélytelen volt, hogy ne sírjak – mondta Massa. – Otthon megnyerni a világbajnokságot a legelképesztőbb érzés lett volna."

„Kizárólag tökéletes döntéseket hoztunk, Felipe tökéletes versenyt futott. Talán az volt a legtökéletesebb verseny, amit valaha végignéztem a bokszfalról. Valójában nagyon felemelő és büszke érzés volt – mondta barátjáról és versenyzőjéről Smedley. – A valóság nem is csapott arcul nagyjából még egy órán át, úgyhogy ez a legjobb és egyben a legrosszabb pillanatok egyike is volt. Amikor végül felfogtam, az kétségtelenül a legérzelmesebb pillanat volt, amit valaha átéltem a munkám során, eléggé nehéz volt megbirkóznom vele. Emlékszem, hogy felhívtam a feleségemet, de nem igazán tudtam mit mondani neki, miközben próbáltam elmagyarázni, hogy mi történt. Felhívtam az anyukámat és az apukámat is. Ezután kerestem egy helyet, ahol egyedül maradhattam az érzéseimmel. Kemény volt, nagyjából egy órán át sírtam."

A dráma a futam leintésével még nem ért véget, sőt, Timo Glocknak csak ekkor kezdődött. A dühödt brazil szurkolók miatt a Toyota versenyzőjét úgy kellett kimenekíteni a pályáról, ami azonban ennél is megdöbbentőbb, hogy

a családjának címzett levelekben halálos fenyegetéseket is kapott, ráadásul néhány újságíró is kérdőre vonta.

„Egy csoport újságíró jött felém, azt hittem, hogy egyenesen Lewishoz tartanak, de hozzám jöttek. Volt néhány újságíró, különösen az olasz médiától, akik nagyon agresszívak voltak. Ujjal mutogattak rám és azt mondták, hogy szándékosan tettem és bizonyára minden el volt tervezve a verseny előtt. Azt kérdezték, hogy mennyit fizetett nekem Lewis és a Mercedes [a McLaren akkori motorpartnere]. Teljesen össze voltam zavarodva, nem értettem, hogy mi történt. Csak ezután mondták el, hogy én döntöttem el a világbajnoki címet."

Nem csak az újságírók, hanem a Ferrari tagjainak fejében is megfordult a szándékosság. „Közvetlenül a verseny vége után a garázsban többünkben is felmerült a gyanú, hogy Glock elengedte Hamiltont, hogy megakadályozza Felipét a vb-cím megnyerésében – mondta Luca Colajanni, a Ferrari akkori sajtófőnöke. – De később hideg fejjel végiggondolva világossá vált, hogy semmit sem tehetett."

„Megértem a történteket, egyszerűen nem a megfelelő gumikon volt” – mondta Massa. Egyáltalán nem gondolom, hogy Lewist segítette volna vagy bármit is szándékosan tett, de azt igen, hogy talán harcolhatott volna egy kicsit keményebben is."

„Soha nem gondoltam volna, hogy olyan helyzetbe kerülök. Nem tudtam elhinni, hogy az emberek felültek ennek a butaságnak, hogy én valahogy kiterveltem ezt Lewis-zal a futam előtt – nyilatkozta Glock. – Honnan tudhattuk volna előre, hogy így fog alakulni az időjárás? A családom még leveleket is kapott arról, hogy miként tehettem ezt, és le kellene engem lőni, nem lenne szabad többet a Forma-1-ben szerepelnem. Nem hittem el, hogy milyenek az emberek."

Az F1 tavaly közzétette Glock utolsó brazíliai körének fedélzeti kamerás felvételeit, amelyből jól látszik, hogy tényleg vezethetlenné vált a Toyota a vizes aszfalton. Ez egy kicsit csillapította a kedélyeket.

Glock utolsó köre belső kamerából, amely megmutatja, mennyire tehetetlen volt a Toyota versenyzője Hamiltonnal szemben

„Minden évben, minden novemberben felteszik ugyanazokat a kérdéseket. Azonban mióta valaki feltette a felvételt az internetre, kevesebb zaklatás ér, mivel látszik, hogy mennyire szenvedtem az utolsó körben. Csillapította a kedélyeket, hogy most már el tudom ezt küldeni az embereknek. Fogalmam sincs, hogy miért tartott ennyi ideig [kitenni a videót], de arról sincs, hogy miért nem kértem meg őket erre korábban. Ez segített megértetni az emberekkel, hogy semmilyen terv nem volt emögött, csupán azért küzdöttem, hogy az autót a pályán tartsam."

Az pedig egy újabb végiggondolandó érv az összeesküvés-elméletek hívőinek, hogy

amennyiben Glock nem marad kint száraz pályás gumikon, soha nem is került volna Hamilton elé a versenyben,

tehát ha annyira segíteni szerette volna a McLaren pilótáját, egy kerékcserével lett volna azt a legkönnyebb kiviteleznie.

Hamilton azóta négy további világbajnoki címet nyert, az első azonban kulcsfontosságú volt a továbbiakat tekintve, saját elmondása szerint ugyanis már a 2007-es vereség is nagyon megviselte, egy újabbat pedig nem biztos, hogy egykönnyen meg tudott volna emészteni.