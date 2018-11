Button és váltótársa megnyerte a Super GT bajnoki címét

A korábbi F1-es világbajnok újoncként rögtön győzedelmeskedett a szigetország sportautó-sorozatában, ráadásul hosszú idő után a Hondát is újra a csúcsra juttatta.

Bajnokként tért vissza az idei szezon során Jenson Button az autósport vérkeringésébe, mivel váltótársával, Jamamoto Naokival megnyerték a japán Super GT-sorozatot egy GT500 kategóriás Honda NSX-GT volánja mögött. A szezon utolsó futamát magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezték Motegiben, Button és Jamamoto a 3. lett, megelőzve legnagyobb riválisukat.

A Kunimitsu Racing színeiben induló páros feladata az volt, hogy a TOM’S csapat Lexus LC500-asa előtt érjenek célba, ez úgy sikerült, hogy Button nagy erőfeszítésekkel a verseny utolsó 10 körében feltartotta Hirakava Rjo (és Nick Cassidy) autóját. Sikerük révén Button 2005 óta az első pilóta, aki újoncként rögtön bajnok lett itt, akkor a korábbi F1-es pilóta, Takagi Toranoszuke érte ezt el.

A Super GT a japánok legnagyobb presztízsű autóversenye, leginkább az európai DTM-nek feleltethető meg, hamarosan várhatóan a két sorozat szabályrendszerét is összehangolják. A bajnokság betétfutama, a Super Formula szintén magas színvonalú, olykor európai pilóták is választják a Forma-2 után, Button váltótársa, Jamamoto az idén azt is megnyerte.

Jamamoto ezzel megszerezte az F1-es induláshoz szükséges 40 szuperlicenc-pontot, azonban japán származása, és Honda-kötődése ellenére várhatóan a Toro Rossónál nem merül fel a neve,

mivel manapság nem jellemző, hogy 30 éves pilótákat szerződtetnek a csapatok. A japán sportoló eredményéről az sokat elmond, hogy 2010 óta nem fordult elő, hogy valaki egyszerre megnyerte a Super GT-t és a Super Formulát is.

A szezon kiélezett küzdelmet hozott, Button és társa mindössze egy futamot tudott megnyerni a nyolcból, de következetesen gyűjtögették a pontokat az igen erős mezőnyben, ahol a szintén egykori F1-es, Heikki Kovalainen és Kobajasi Kamui is rajthoz állt, sőt, a thaiföldi futamon győzni is tudtak.

Button a Super GT mellett az FIA WEC LMP1-es kategóriájában is versenyez,

ott az SMP Racing színeiben műszaki hibák és a Toyota elsöprő fölénye miatt kevésbé sikeres, de a 2019 júliusáig tartó szuperszezon végéig várhatóan ott folytatja a pályafutását, egyelőre nem tudni, hogy még egy szezont teljesít-e a Super GT-ben. Az idei győzelem Button egyik legnagyobb sikere a 2009-es világbajnoki cím után.