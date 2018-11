Ricciardo sajnálja, hogy az idén már nem pezsgőzhet a dobogón

A Red Bull csapatfőnöke szerint rajtbüntetés nélkül az ausztrál pilóta akár jobb eredményt is elérhetett volna. Horner ismét Ricciardo előzéseit méltatta.

Max Verstappen balesete és az ügy utóélete miatt a háttérbe szorult, hogy a másik Red Bullt vezető Daniel Ricciardo is kiválóan versenyzett a Brazil Nagydíj során, és a 11. helyről egészen a 4. pozícióig jutott, szorosan üldözve a dobogó legalsó fokát elcsípő Kimi Räikkönent.

Ricciardo tisztán versenyezve, szép előzéseket bemutatva jutott egyre előrébb, miután az időmérőn a 6. helyet szerezte meg, de turbócsere miatt 5 helyet elvesztett a rajtrácson. Az ausztrál pilóta a rajtnál csak egy helyet tudott javítani, utána viszont megelőzte Charles Leclerc-t, Sebastian Vettelt, Valtteri Bottast, Räikkönent viszont már nem tudta levadászni.

„Mókás volt – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Nem tehetek róla, de egy kicsit csalódott vagyok. Nem akarom, hogy ez egy negatív [kicsengésű] interjú legyen, de amint átmentem a célvonalon, bosszankodtam, mert olyan közel volt a dobogó. Úgy érzem, hogy amikor hátulról rajtolunk, mindig gyors autónk van. Tudom, hogy a 4. helynél jobbak voltunk.

Még egy dobásom van Abu-Dzabiban, arra ráhajtok. Ott kamu pezsgőt adnak, ugye? A sivatagban jót tesz a hidratálásnak. Majd abból jut egy kevés.”

Ricciardo nagyot vívott Vettellel a futam során, azt mondta, „talán egyszer-kétszer össze is értünk, de mindig is tiszteltem, ahogy ő versenyez. Akadtak már csatáink korábban is, néha kissé túlfűtöttek, de szerintem ismerjük a magunk határait.” Hozzátette, a brazíliai versenytempót elnézve optimistán utazik majd a szezonzáróra.

Bár a Verstappennel történtek miatt bosszankodott, Ricciardo teljesítményét is méltathatta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. A brit szakember „kimagaslónak” nevezte Ricciardo előzéseit, „különösen Bottas és Vettel” ellen.

A 2. és a 4. hely jó eredmény a csapatnak, de nem tudjuk nem azt érezni, hogy elvették tőlünk [a győzelmet], többet érdemeltünk volna.”

„Daniel annyira közel volt a dobogóhoz, és a büntetés nélkül ki tudja, hogy mit érhetett volna el ma délután. A bíztató szempont ma az, hogy a nyers tempónk a csapatban mindenkinek okot ad arra, hogy büszke legyen a teljesítményére és hozzájárulására.”