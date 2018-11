Pár napon belül eldől, hogy Kubica visszatér-e az F1-be

Sajtóhírek szerint már csak Robert Kubicán múlik, hogy a Williams színeiben a Forma-1-es mezőny tagja lesz-e jövőre, vagy inkább a Ferrari fejlesztőpilótájának szegődik.

Bonyolódik a helyzet a Williams maradék kiadó versenyzői ülése körül, pár napon belül azonban tisztázódhat, hogy ki lehet George Russell csapattársa 2019-ben, vagy legalább az, hogy ez a személy Robert Kubica lesz-e, vagy sem. Az Autosport információi szerint a grove-iak ajánlatot tettek a lengyel pilótának, a csavar azonban akkor jött a történetben, amikor a szakoldal vélhetően a csapattól érkező nyomásra megváltoztatta az erről szóló cikkének címét, és már csak annyir írt, hogy Kubica ott van a jelöltek listáján, amit az istálló egyébként már korábban is beismert.

Kubica 2011-ben szenvedett súlyos sérüléseket ralizás közben, évekig elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyáltalán még valaha F1-es autót vezethet, tavaly azonban a Renault tesztlehetőséget ajánlott neki, miként az év végén a Williams is. Kubica versenyzői ülést nem kapott az idei szezonra, helyette a grove-iak harmadik számú pilótája lett, több szabadedzésen és teszten is vezette az idén az FW41-et.

A lengyel versenyző többször is egyértelművé tette, hogy 2019-ben már versenyezni szeretne, amennyiben ez nem jön össze, más lehetőség után néz. A visszatérésre a Williamsnél lehet az egyetlen esélye, és bár az istállónál többek között a jövőre ülés nélkül maradó Esteban Ocon neve is felmerült, a Kubicával feltehetően a csapathoz érkező lengyel állami pénz az egyszeres futamgyőztes felé billentheti a mérleg nyelvét. A Williams azért is dönthet Kubica mellett, mert

korábban tárgyaltak a Rich Energyvel egy esetleges szponzorációs megállapodásról, az energiaital-gyártó azonban a Haast választotta, a szezon végén távozó Martini által hagyott pénzügyi űrt pedig valamivel mindenképpen pótolniuk kell.

Az Autosport értesülései szerint ezek a fejlemények a lista elejére repítették Kubicát, akinek már ajánlatot is tettek. A Brazil Nagydíj helyszínén tartózkodó lengyel újságíró, Maciej Jermakow azonban a Twitteren azt írta, rákérdezett a Williamsnél a tényekre, a csapat pedig közölte, hogy semmi nem változott, továbbra is van egy listájuk a jelöltekről, valamint elmondták Jermakownak, hogy az istálló főnökeit rendkívül feldühítette az Autosport által megjelentetett cikk. Filip Kapica, a lengyel Eleven Sports szintén Interlagosban tartózkodó riportere arról számolt be, hogy Jermakow látta, amint a sajtóközpontban a Williams PR-osa félrehívja az autosportos cikk szerzőjét, és dühödten leteremti az írás miatt. A szakoldal ezután változtatta meg a cikk cimét arról, hogy „Robert Kubica ajánlatot kapott a Williamstől a 2019-es versenyzői ülésre", arra, hogy „Robert Kubica esélyes a Williams 2019-es versenyzői ülésére."

Kubica semmit sem erősített meg, de azt elmondta, hogy a következő pár napban születhet meg a döntés a jövőjéről. „Szerintem eléggé közel vagyunk a döntéshez, legalábbis az én szemszögemből, a fejemben legalábbis van egy határidő, amit hamarosan elérünk. Pár nap múlva döntök arról, hogy mihez akarok kezdeni és szerintem mi a legjobb irány. Kényelmes helyzetben vagyok, de már hetek óta ezt mondom. Olyasmit fogok csinálni, ami egyfelől érdekel, közben pedig olyan dolog, amit élvezek."

A korábban felröppent pletykák szerint Kubicának a Ferraritól is van ajánlata arra, hogy a vörösök fejlesztőpilótája legyen.

Az idei szezonban Danyil Kvjat és Antonio Giovinazzi töltötte be ezt a szerepet, de jövőre mindketten a mezőny tagjai lesznek, a maranellóiaknak pedig égető szükségük van valakire, akinek van tapasztalata a jelenlegi autókkal. Nem utolsó sorban az is szerepet játszhat, hogy a balesete nélkül a lengyel már 2012-ben a Ferrari versenyzője lett volna Fernando Alonso mellett.

„Sok függ attól, hogy milyen irányba szeretnék elindulni, hogy versenyezni akarok-e, és ezt hol akarom megtenni, hogy kombinálhatok-e dolgokat, vagy pedig csak egy feladatra koncentrálhatok, ahogyan azt az idén is tettem. Talán a vágy aziránt, hogy visszatérjek az F1-be versenyzőként nagyobb, mint egy hosszú távú projekt iránt. Sok függ a személyes döntésemtől, a végső döntés az enyém, és meg is fogom hozni azt.”

„Egyértelműen nem csak a következő három hónapot, vagy egy évet mérlegelem, valamint nem minden az én érzéseimtől függ, számításba kell venni különböző dolgokat, és hogy azok miként működhetnek. Hosszú repülőút vár rám Brazíliából haza, jó lesz végiggondolni a dolgokat, aztán pedig meglátjuk."