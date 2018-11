Hatalmas balesetet úszott meg Lewis Hamilton és Szergej Szirotkin a Brazil Nagydíj időmérőjén, az első ránézésre az oroszt feltartó ötszörös világbajnok pedig kollégáját okolta a történtekért.

Lewis Hamilton pályafutása során először szerzett pole pozíciót az adott szezonon belül azután, hogy bebiztosította a világbajnoki címet, ráadásul Brazíliában a Mercedes 100. rajtelsőségét érte el. Az ötszörös világbajnok remek teljesítményét azonban némileg beárnyékolja, hogy az időmérő második szakaszában Szergej Szirotkint és Kimi Räikkönent is feltartotta, jelen állás szerint azonban nem idézték be a sportfelügyelők elé, úgyhogy nem kell büntetéstől tartania. A Sky Sports szakértői, köztük az 1996-os világbajnok Damon Hill szerint is jobban kellett volna figyelnie, Hamilton azonban Szirotkint látja felelősnek az esetért.

A Williams pilótája a pálya 11-es kanyarjának kijáratánál érte utol nagy sebességgel Hamilton Mercedesét és a bal oldalról kerülte ki azt, Hamilton azonban az utolsó pillanatban szintén balra mozdult, így csak a szerencsén és Szirotkin reflexein múlt, hogy nem lett óriási baleset az esetből.

Az orosz pilóta az időmérő után nem kerített nagy feneket a dolognak, szerinte semmi nem múlt az egészen, Hamilton viszont megfeddte kollégáját.

Az ötszörös világbajnok a pilóták közötti íratlan szabályra hivatkozott, amely szerint a gyorskörre készülve a felvezető kör végén már senki nem előzi meg a másikat, helyette igyekszik megfelelő távolságra lemaradni az előtte haladótól. „Mindannyian kivezető körön voltunk, én, Szergej, és mindenki előttem. Amikor pedig az ember kivezető körön van, vissza kell vennie, hogy különbséget alakítson ki az előtte levő mögött, ezért nekem is vissza kellett vennem, Valtteri volt előttem – mondta Hamilton. – Biztosra mentem, hogy legyen elég helyem, de aztán hirtelen láttam egy autót nagy sebességgel közeledni, és azt gondoltam, »Uramisten, valaki gyorskörön jön?« Balra mentem, de ő is balra ment."

Nem sokon múlt, hogy Szirotkint nem trafálta telibe Hamilton Mercedesét

Mint kiderült, Szirotkin is felvezető körön volt, az eset itt azonban nem ért véget, mindkét pilóta megkezdte a gyorskörét, Hamilton azonban a célegyenesben szélárnyékból visszaelőzte az oroszt, amivel saját gyorskörének sem tett jót, a Williams pilótájáét azonban teljesen tönkretette. Szirotkin saját Q1-es idejétől is 1,1 másodperccel elmaradt, az előtte végző Nico Hülkenbergtől pedig 1,5 másodpercet kapott.

Nem volt gyorskörön, úgyhogy nem tudom, mire gondolt. Mindannyian tudjuk, hogy tartanunk kell a távolságot, úgyhogy ez egy tiszteletlen manőver volt –nyilatkozta Hamilton. – Próbáltam elállni az útjából, majd az övé lett a kanyar, erre lelassított. Eléggé furcsa és teljességgel szükségtelen volt, mert mögötte volt hely, emiatt pedig az én köröm és az ő köre sem lett tökéletes. Remélhetőleg tanul ebből."

Hamilton egy másik feltartásos esetnek is főszereplője volt, szintén a Q2-ben. Ezúttal Kimi Räikkönen érkezett mögötte a hármas kanyar után,

a 2007-es világbajnoknak pedig az ideális ívről jócskán letérve, az egyenes belső oldalán kellett kikerülnie az út közepén poroszkáló ötszörös világbajnokot.

Räikkönen a maga stílusában kommentálta a történteket és finoman utalt rá, hogy Hamiltont talán büntetni kellene. „Azt hiszem levezető körön volt, de az út közepén, úgyhogy lehetetlen volt megmondani, hogy merre fog menni – nyilatkozta a Ferrari pilótája a Sky Sportsnak. – Azt hiszem volt egy másik hasonló incidens is, a kettő talán ér büntetést, de nem az én tisztem ezt eldönteni."