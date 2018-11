A pilóták és a szerelők sem bírnának évi 25 F1-es futamot

Hamilton a visszavonulását is kilátásba helyezte, ha 25 futamosra hízna az F1-es versenynaptár, és a csapatok is attól tartanak, hogy nem bírnának ki ennyi versenyt.

A 2020-as szezontól Vietnámban is F1-es nagydíjat rendeznek, és a gyenge pénzügyi eredmények miatt elképzelhető, hogy a Liberty Media a jelenlegi 21 futamnál hosszabb szezonokat kíván rendezni. A jogtulajdonos már korábban is közölte, hogy az USA-ban és Ázsiában további, elsősorban utcai versenyeket szeretnének rendezni.

Az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton a jövő évi verseny után várhatóan lemorzsolódó Brazil Nagydíj előtt azt mondta, már most is túl hosszú a versenynaptár, és úgy érzi, mintha már most is 25 versenyt rendeznének egy évben. Kijelentette, szerinte 18 lenne az ideális érték, még úgy is, hogy saját bevallása szerint imádja a versenyzést.

„A szezonok egyre hosszabbak, és a szabadidő egyre kevesebb. Versenyzőként csak a magam nevében beszélhetek, de nagyon rövid a szünet. Az ember már rögtön elkezd készülni a következő szezonra, amikor az adott szezon véget ér. Ez nagyon-nagyon nehéz. Közben ki is kell kapcsolódni és pihenni, úgyhogy nagyon valószínű, hogy én már nem leszek itt, amikor 25 verseny lesz. Az tuti.”

A pilóták mellett természetesen a csapatok személyzete is megsínyli az egyre hosszabb szezonokat, különösen a kisebb istállók.

„Nincs annyi emberünk, hogy helyettesíthetnénk vagy rotálnánk – jelentette ki Komacu Ajao, a Haas vezető versenymérnöke. – Örömmel veszünk részt ebben a bajnokságban, úgyhogy elfogadjuk, bármi is jön, de nekünk ez kicsit nagyobb kihívás lesz, mint a nagyobb csapatoknak” – foglalta össze. Jonathan Eddolls, a Toro Rossótól hozzátette, vannak olyan munkakörök, amiket nem is lehet rotálni.

„A versenymérnök valószínűleg ugyanaz [a személy] marad a szezon során, és a többi munkakörben [is ez lenne a helyzet]. Próbálják a sok versenyt és a teszteléseket végigcsinálni, de ez egyszerűen kezd túl sok lenni. Túlságosan megterhelő lesz. Egyszerűen nem lesz megvalósítható, úgyhogy ezzel kezdeni kell valamit.”

Jock Clear, a Ferrari mérnöki munkájáért felelős vezetője szerint az is fontos, hogy az embereik ne égjenek ki, még akkor sem, ha a többségük legszívesebben a szabadidejét is a versenypályákon tölteni. „Meg kell találjuk annak a módját, hogy ez élvezetes maradjon, hogy praktikusan elvégezhető munka legyen, és a versenyzés menjen tovább, remélhetőleg a sportág gyarapodásának javára.”

Nick Chester, a Renault technikai igazgatója szerint 25 versenynél eljön az a pont, amikor a személyzet rotálására szükség lesz. „Az emberek már 21 verseny esetén is nyomás alatt érzik magukat” – szögezte le. Hozzátette, a hosszabb szezon a gyárban is megnehezíti az életet, mert hosszabb ideig kell gyártani, nehezebb kijönni a költségvetésből és szorosabbak a szállítások is.

A Brazil Nagydíj során felmerült, hogy a 2019-es szezon után a nyári szünet mintájára téli szünet is lehet az F1-ben,

ennek megfelelően 2019. december 24. és 2020. január 1. között leállnának az F1-es üzemek, és csak a legszükségesebb feladatokat ellátó személyzet léphetne be a kapukon. Ez a nyári leállások során eddig bevált, így lehetséges, hogy így próbálnak majd meg a csapatok több pihenőidőt biztosítani a dolgozóiknak.