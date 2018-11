Ricciardo újabb kiesést kockáztatott volna a büntetés nélkül

A Brazil Nagydíj péntekjét sem úszta meg műszaki hiba nélkül a Red Bull, Daniel Ricciardo turbóját azonban már Mexikóban tönkretette egy pályabíró, a tartalék darabot pedig inkább nem kockáztatták meg.

Jól kezdte a Red Bull a Brazil Nagydíj hétvégéjét, hiszen Max Verstappen az első helyen zárta az első szabadedzést, nem alakult azonban zökkenőmentesen az energiaitalosok pénteki napja. Daniel Ricciardo eleve úgy érkezett Interlagosba, hogy tudta, új turbóra lesz szüksége, ami miatt 5 hellyel hátrébb sorolják a vasárnapi rajtrácson, Verstappen pedig olajszivárgás miatt veszített értékes időt a második tréningen. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ha a Mexikóban kezdődő hiba csak egy kicsivel korábban jön, a két hete szerzett győzelemtől fosztotta volna meg a hollandot.

Max Verstappen tehát igazán szerencsésnek érezheti magát, amiért csak most, a Brazil Nagydíj péntekjén kezdett el olyan mértékben szivárogni az olaj a motorjából, hogy ki kellett azt szerelni az autójából, és ki kellett cserélni rajta a hibás alkatrészt,

a szerelői ugyanis rájöttek, hogy már Mexikóban is a mostani probléma miatt veszíthetett olajat, így ha korábban fajul el a helyzet, az a győzelemtől fosztotta volna meg.

„Már az első edzés alatt kialakult az olajszivárgás, de a srácok először nem találták meg az okát, majd arra gyanakodtak, hogy valójában már Mexikóban kezdődött az egész, mert már ott is veszített némi olajat a versenyen, úgyhogy szerencsések vagyunk, amiért végigbírta a futamot – nyilatkozta Christian Horner a Sky Sportsnak. – Nem hiszem, hogy a mostani teljesítményére hatással volt, csupán a pályán eltöltött idejéből vett el, de így is elég adatot tudtunk gyűjteni."

Verstappennek a második edzés első felét kellett kihagynia a szerelés miatt, de így sem volt elégedetlen, jól érezte magát az autóban, ami délelőtt az első, délután az ötödik helyre volt elég. „Azonnal elégedett voltam az autóval, ez már az első edzésen látszott, jó volt a balansz. Sajnos kicsit megkavarta a dolgokat a kihagyás a második edzésen, túl gyorsan kellett végigmennünk a tervezett programon, és a forgalom is bezavart a leggyorsabb körömbe. Nem hiszem, hogy harcban leszünk a pole pozícióért, de az autó jó a hosszú etapokon."

Daniel Ricciardónak Brazíliában eddig nem akadt problémája, de már eleve hátrányból kezdhette csak meg a hétvégét, az egyik mexikói pályabíró ugyanis akaratlanul tönkretette a turbót az autójában, az új elem beszerelése pedig öthelyes rajtbüntetést eredményezett Interlagosra. Christian Horner elárulta, hogy lett volna még egy megmaradt turbója az ausztrálnak, de a Renault tanácsára nem akartak kockáztatni, és inkább egy teljesen újat szereltek be. „A pályabírók füstöt és lángokat láttak kijönni a motor hátuljából, azt akarták eloltani, úgyhogy nem lehet hibáztatni őket – magyarázta Horner a Ricciardo mexikói kiesése után történteket. – Eközben az oltóhab bekerült a kipufogóba, ami tönkretette a turbót. Danielnek még volt egy turbó a tarsolyában, de az azon a motoron volt, ami Austinban tönkrement az autójában, a Renault pedig azt mondta, hogy minden alkalommal, amikor egy olyan motorhiba után újra használták a turbót, általában 400 kilométer után elromlott. Nem igazán szerettük volna [Ricciardót] ilyen helyzetbe hozni."