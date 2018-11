Már a pilóták is tárgyalni kezdenek az előzések kérdéséről

Többen a gumikat tartják problémásnak, mások szerint az aerodinamikai szabályokkal is kezdeni kellene valamit. Egyelőre nem tudni, mit érhetnek el.

A pénteki versenyzői eligazítás után összeül a pilóták szakszervezete, a GDPA, hogy az F1-es gumik és szabályok helyzetéről tárgyaljanak. Korábban már tettek kísérleteket arra, hogy beleszóljanak az F1-es döntéshozatali mechanizmusba, közvélemény-kutatásokat is indítottak, azonban a pilótáknak a mai napig nincs formális lehetőségük arra, hogy befolyásolják az F1 működését.

Az egyik napirendi pont a gumik problémája lesz, amivel kapcsolatban Daniel Ricciardo azt mondta, bár szerinte már „majdnem” alkalmasak az abroncsok arra, hogy hosszabb ideig terhelhessék őket, azt a célt viszont nem érték még el, hogy a gumik gyorsan el is kopjanak, így kevés a kerékcsere. Attól tart, hogy a jövőben is spórolni kell majd a tempóval, „ahogy most is tesszük.”

A versenyzők visszatérő problémája, hogy az új turbókorszak 2014-es kezdete óta valamivel mindig spórolni kell a vezetés során. Hol az üzemanyaggal (ez nagyjából megoldódott), hol a gumikkal, hol az erőforrások élettartamával, így szerintük nem tudnak rendesen versenyezni, ráadásul az aerodinamikai szabályok miatt nehéz közel kerülni az elöl haladó autókhoz, így

a csökkenő leszorítóerő miatt még többet ártanak az abroncsoknak.

„Úgy érzem, visszajelzést kell adnunk, és meg kell próbálnunk többet tenni, mert a versenyek nem mókásak. Mexikóban a 6. helyezettet kétszer lekörözték. Hogyan reménykedünk abban, hogy egy középmezőnybe való autó a dobogója jut, ha 1-2 kör hátrányban van? A nagy és a kisebb csapatok közötti különbség túl nagy. A gumikat is nehéz megérteni, ha nincs elég leszorítóerő, az ember kinyírja a gumikat, és megint megnő a hátrány.”

Grosjean szerint a megbeszélés elsősorban a pilóták álláspontját akarja tisztázni, ha eljutnak valahova, akkor a tanulságokat megosztják a közvéleménnyel és a szabályalkotókkal is. A Toro Rosso versenyzője, Pierre Gasly is úgy véli, hogy állóképesebb abroncsokra lenne szükség, amelyek kevésbé érzékenyek a túlmelegedésre, így hosszabb ideig lehetne üldözni az ellenfeleket.

Pillanatnyilag ha három kanyart igazán közel teszünk meg egy másik autó mögött, már csúszkálni kezdünk. Ha három fokkal felmegy a gumi hőmérséklete, már veszítünk a teljesítményből

– mondta. – Ez hólabda-effektus: A hőmérsékletek tovább emelkednek, és az embernek annyi. A Pirellinek erre kellene fókuszálni. Mondtuk már nekik, azt is tiszteletben kell tartaniuk, amit a FOM kér tőlük, úgyhogy ezt már sokszor megbeszéltük. A pilótáknak talán erősebb véleményt kellene formálniuk.”