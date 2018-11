Egy csavar váltotta ki Vettelből az év rádióüzenetét

Aki nem látott mást a Brazil Nagydíj második szabadedzéséből, csak azt a fél percet, amelyben Sebastian Vettel a lába között lötyögő furcsaságokról beszélt, már megérte belenéznie a tréningbe.

A köridők alapján biztatónak tűnt a Ferrari, különösen Sebastian Vettel pénteki edzésnapja a Brazil Nagydíjon, azonban a vörösöknek mégsem a tempójukról, hanem egy furcsa, egyben vicces rádióüzenetről maradhat emlékezetes az interlagosi nyitány. Vettel a második szabadedzésen arra panaszkodott, hogy valami van a lába között, majd hozzátette, hogy de nem az, amire mérnöke elsőre gondolhat. A szerelők hosszasan keresték a ludast, ami menet közben lötyögött a négyszeres világbajnok pilótafülkéjében, mire később kiderült, hogy egy ott felejtett csavar volt az.

Vettel mindkét edzésen alig maradt el a legjobb időtől, az első tréningen 49 ezred volt a hátránya Max Verstappen, a másodikon 73 ezred Valtteri Bottas mögött. A délutáni gyakorláson azonban nem körözhetett zavartalanul, egyszer csak ugyanis a következő beszélgetés zajlott le közte és a mérnöke között a rádión, amit a közvetítésbe is bejátszottak.

„Valami lötyög a lábaim között, az egyértelmű dolgon kívül" – mondta, mire a mérnöke félig nevetve nyugtázta az üzenetet, Vettel azonban még egy lapáttal rátett.

Valami ugrál a lábaim körül. Büszke lennék rá, ha az lenne, amire gondolsz, de nem az."

Vettel az edzés után azzal magyarázta a vicces üzenetet, hogy az első mondat után rájött annak félreérthetőségére, ezért csinált belőle viccet.

Mint kiderült, egy elszabadult csavar volt a ludas.

„Azt hiszem, a legnagyobb gondunk ma egy kis csavar volt, ami kilazult és valahova a lábam közé esett, de végül megtaláltuk" – mondta Vettel.

Vettel és az év rádióüzenetének fő esélyese

Ami az elvégzett munkát illeti, Vettel autóján a lágy és a szuperlágy gumi is durván hólyagosodott a második edzésen, azt a német pilóta is elismerte, hogy a gumikezelés gondot okozott nekik és javítaniuk kell az autó egyensúlyán is, de nem tragikus a helyzet. „Jó köröket futottam, szerintem a gumikról is tanultunk, az autót azonban még nem jó érzés vezetni. Különösen vasárnap lehetnek trükkösek a gumik, mert a mainál melegebb lehet az idő. Viszont ha helyrehozzuk az egyensúlyt, akkor szoros lehet a csata holnap."

A Ferrari az első edzés elején ismét tesztelte a régóta működésképtelen padlólemezét, de már menet közben visszaváltottak a régire, Vettel ennek ellenére bizakodó. Az utóbbi futamok nagyon hasznosak voltak, mert sok dolgot megértettünk az autóval kapcsolatban, sok mindent abból, hogy mi siklott félre. Továbbra is próbálunk teljesebb képet kapni róla és még több mindent megérteni."