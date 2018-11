Vettel: Nem tudom, hogy lesz-e még esélyem vb-t nyerni

Sebastian Vettel nehéz télre számít, amely alatt le kell nyelnie az idei vereség keserű piruláját, és bár reménykedik benne, hogy jövőre ismét harcba szállhat a világbajnoki címért, nem tudja garantálni, hogy ez mindenképpen így lesz.

Noha az egyéni világbajnoki cím Lewis Hamiltoné lett, a konstruktőri pontversenyben még van esélye a Ferrarinak arra, hogy az élen végezzen. Jelenleg ugyan a címvédő vezet, a vörösök ledolgozhatják a hátrányukat, ugyanakkor nem lesz könnyű dolguk, mivel két kettős győzelemmel is csak 86 pontot szereznének, a lemaradásuk pedig tetemes, 55 pont. Kimi Räikkönen biztosította róla a Brazíliában tartózkodó újságírókat, hogy mindent el fognak követni a konstruktőri cím megszerzéséért, Sebastian Vettel pedig már a jövőbe tekint, és bár bízik benne, hogy 2019-ben is harcban lesznek a bajnoki címért, előre nem tudja, hogy valóban így lesz-e.

Amennyiben Räikkönen és Vettel kettős győzelmet arat a hátralevő két versenyen, még abban az esetben sem garantált a Ferrari vb-címe,

amennyiben pedig nem tudnak legalább 12 ponttal többet szerezni a Mercedesnél Brazíliában, a címvédő már Interlagosban bebiztosítja az év végi elsőséget.

„Nyilvánvalóan nem vagyunk túl jó helyzetben, de még mindig harcban vagyunk, és a tőlünk telhető legjobbat fogjuk nyújtani – mondta Räikkönen a Brazil Nagydíj csütörtöki napján. – A gyártóknak és a csapatoknak valószínűleg a konstruktőri cím megnyerése a legfontosabb, hiszen azért vannak itt. Ott van a versenyzők világbajnoksága is, de ha megkérdezzük bármelyik csapatot, valószínűleg azt fogják mondani, hogy a konstruktőri cím fontosabb nekik."

Räikkönentől megkérdezték, hogy Vettel és Lewis Hamilton viszonylatában ő azok táborát erősíti, akik szerint csapattársa bukta el a címet, vagy inkább azokét, akik szerint Hamilton nyerte meg. A 2007-es világbajnok utóbbira szavazott. „Természetesen ő nyerte meg, bárkinek van a legtöbb pontja, az nyert. Ha a végén megkérdezünk tíz embert, mindegyiknek más lesz a véleménye arról, hogy valaki megnyerte, vagy a másik veszítette el. Ez nem számít, [Hamilton] fair küzdelemben nyert, gratulálok neki."

Sebastian Vettelt a Sky Sports leginkább arról faggatta, hogy miként készül a 2019-es szezonra és bízik-e abban, hogy világbajnok lehet a Ferrarival. A négyszeres világbajnok célja továbbra is ugyanaz, azt azonban nem tudta megmondani, hogy jövőre is harcolhat-e a címért. „Továbbra is küldetésem van [a Ferrarival], továbbra is nyerni akarok, ez nem változott – mondta Vettel a Sky Sportsnak. – A legutóbbi versenyt nehéz volt megemészteni, és valószínűleg a telet is az lesz, a feladás azonban nem opció."

Soha nem lehet tudni, hogy az embernek lesz-e újabb esélye, soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a következő év. Természetesen nagyon keményen fogok dolgozni és magabiztos vagyok, hogy lesz esélyünk, de előre nem tudom, ezt nem lehet megjósolni."

Vettel elmondta, hogy jövőre már nem követhetik el csapatként az idei hibákat, de bízik benne, hogy nem is fogják. A konstruktőri cím kapcsán nem akart jóslatokba bocsátkozni, csupán reméli, hogy megelőzhetik a Mercedest.

„Útközben valami félresiklott, amiből tanulnunk kell. Nem a helyes irányba indultunk el a fejlesztésekkel, valami hiányzott, de rajtunk múlik, hogy helyrehozzuk és biztossá tegyük, hogy ilyen többé ne forduljon elő. Ez ennyire egyszerű, de mégsem annyira, mint ahogyan hangzik. Képesek leszünk csapatként és egyénként is szintet lépni jövőre."

„Van még két versenyünk, megpróbálunk annyival több pontot szerezni, amennyivel csak lehetséges, remélhetőleg ez elég lesz. A konstruktőri csatára koncentrálunk, újra magabiztosak vagyunk az autónkkal kapcsolatban, remélhetőleg ez a folytatásban is így lesz."