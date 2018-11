Ilyen lesz belülről a vietnámi F1-es pálya

A valóságban még állatok, lelkes motorosok és autósok tucatjai koptatják a leendő vietnámi F1-es pálya aszfaltját, van azonban, aki már F1-es autóval is körbement rajta.

A Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media és a vietnámi kormány szerdán jelentette be, hogy többéves megállapodást kötöttek a Vietnámi Nagydíj megrendezéséről, amely 2020 áprilisától kerül be az F1-es versenynaptárba. Az 5,5 kilométeres utcai pálya Hanoiban kap helyet, nagy része pedig már most is létezik, míg a bokszépületeket és a pálya utolsó szekcióját ezután fogják megépíteni. Ez azonban nem akadályozott meg egy játékfejlesztőt abban, hogy a Google térképének és az előzetesen kiadott pályarajznak a felhasználásával máris létrehozza az aszfaltcsík virtuális változatát.

Virtuális kör a vietnámi F1-es pályán

Azt a készítő is elismerte, hogy csak egy nagyon kezdetleges verziót alkotott meg és magát a vonalvezetést szerette volna bemutatni, a pályán futott körével sem valószínű, hogy bekerülne az F1 e-sportolóinak mezőnyébe.

A harmadik szektor elkészítésénél nem tudott a Goggle térképére hagyatkozni, mert az még a valóságban nem készült el, a kész termék szerinte így nagyjából 95%-ban fedi a valóságot.

Aki kíváncsi arra, hogy milyen környezetben rendezik majd a vietnámi F1-es futamot, annak sem kell csalódnia, Rosanna Tennant, az F1 riportere ugyanis már járt a helyszínen, amiről egyelőre igencsak nehéz elképzelni, hogy másfél év múlva a száguldó cirkusz mezőnye fog rajta körözni. Maga a pálya Hanoi nyugati részében lesz, a My Dinh Nemzeti Stadion vonzáskörzetében. A szervezők azt ígérik, hogy nem hagyományos városi pályát alkotnak, hanem egyfajta hibridet, aminek a vonalvezetése sokkal inkább egy épített pályáéhoz fog hasonlítani városi környezetben. Ennek megfelelően nem lesznek a városi pályákra jellemző 90 fokos kanyarok, sokkal inkább az austini aszfaltcsík mintájára meglévő híres pályákból merítettek ötletet.

Rosanna Tennant TukTukkal is letesztelte a vietnámi pálya meglévő vonalvezetését

Nem meglepő módon a vietnámi kört is Hermann Tilke és csapata építi, a tervek azonban számos szimulációt követően születtek, amelyek figyelembe vették, hogy izgalmas, előzésekkel tarkított versenyekre alkalmas vonalvezetést hozzanak létre. Az első két szektor főként a jó előzési helyek kialakítására helyezte a hangsúlyt lassabb kanyarokkal és hosszú, köztük egy 1,5 km hosszú egyenessel, amelyben a 340 km/h-t is elérhetik a pilóták. Ezzel szemben a harmadik szektor inkább a versenyzők és autók képességeit teszi próbára a sodrós kanyarkombinációkkal.