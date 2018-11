Hivatalos: 2020-tól F1-es futamot rendeznek Vietnámban

A Forma-1 és Hanoi városa hivatalosan bejelentette, hogy először a száguldó cirkusz története során 2020 áprilisától versenyt rendeznek Vietnámban, miután a felek többéves megállapodást írtak alá.

Aligha érhetett bárkit meglepetésként, a vietnámi kormány ugyanis már korábban kijelentette a megállapodás megszületését, azonban csak most vált hivatalossá, hogy a 2020-as szezonban a Vietnámi Nagydíj is az F1-es versenynaptár része lesz. A hivatalos bejelentéssel együtt azt is megtudhattuk, hogy a futamot Hanoi belvárosában, 5565 méter hosszú utcai pályán rendezik.

Hanoi City Circuit, Vietnam@F1 2019 Vietnamese Grand Prix pic.twitter.com/ERaIxt34ph — Gonzalo San Juan -Gatchmon Guapo- (@GonzaElGrande) 2018. május 5.

A korábban kiszivárgott tervek szerint a piros vonallal jelölt útszakasz alkothatja az első vietnámi F1-es pálya vonalvezetését

A bejelentés után Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója csatlakozik Hanoi városvezetéséhez és a verseny promóteréhez, hogy a Hanoi Citadellán méltó módon megünnepeljék az ország első Forma-1-es futamát, amely az első teljesen új versenyhelyszín lesz a Liberty Media hatalomátvétele óta.

Örömmel jelentjük be, hogy Vietnám Forma-1-es futamot fog rendezni. Mióta 2017-ben kapcsolatba kerültünk a sportággal, arról beszéltünk, hogy új helyszíneket vonunk be az F1 népszerűbbé tételéért – mondta Chase Carey. – Vietnám ezen ambíciónk valósággá válása. Izgatottak vagyunk, hogy itt lehetünk Hanoiban, a világ jelenlegi egyik legizgalmasabb városában, amelynek gazdag történelme van, és hihetetlen jövő előtt áll.

„Ez a tökéletes helyszín a Grand Prix-versenyzésnek, arra számítok, hogy ez a futam a naptár fénypontja lesz” – mondta Carey.

Az F1 elnök-vezérigazgatója a pályáról is szót ejtett, amely reményei szerint nem csak a pilóták tudását teszi próbára, hanem izgalmas futamokra is lehetőséget ad.

Nguyen Viet Quang, a promóter Vingroup alelnöke és vezérigazgatója kiemelte, hogy az izgalmas futam mellett a vietnámi emberek életének jobbá tétele is szerepet játszik az F1-es verseny tető alá hozásában. A Vietnámi Nagydíjnak köszönhetően munkahelyeket teremthetnek, a turizmus fellendülése mellett pedig a város infrastruktúrája is fejlődhet, valamint azt remélik, hogy más, világméretű sporteseményeket is könnyebb lesz az országba csábítaniuk. A futam jó lehetőséget kínál arra is, hogy megismertessék a világgal a vietnámiak első autómárkáját, a VinFastot.