Hamilton: Nehéz elképzelni, hogy elhagyom a Mercedest

A brit pilóta kijelentette, büszke arra, hogy hazáját képviselve nyer világbajnoki címeket, és burkoltal elárulta, megpróbálja beérni a németeket örökranglistán.

A Mexikói Nagydíjon pályafutása ötödik világbajnoki címét is bebiztosította Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája. A brit sportolót gyerekkora óta támogatta a McLaren és a Mercedes, akkor még közös csapatuknál, a McLaren-Mercedesnél mutatkozott be 2007-ben, 2008-ban világbajnok is lett velük, majd 2012 végén átigazolt a közben megalakított gyári Mercedes-csapathoz.

Újabb sikere apropóján megkérdezték Hamiltont, hogy tervez-e még csapatváltást a pályafutása során, valószínűleg arra célozva, hogy lesz-e még a Ferrari pilótája, mire Hamilton rámutatott, hogy Michael Schumacher is két istállóval nyerte meg összesen hét világbajnoki címet és már ő is kettőnél jár.

„Nyilvánvalóan az elsőt a McLarennel értem el, ez persze egy másik csapat volt, úgyhogy már én is nyertem kettővel – mondta. – Michael ötöt nyert egy csapattal, ugye? Volt neki kettő [a Benettonnal], aztán öt a Ferrarival, igaz? Végül is, mindketten két csapattal értük ezt el. Pillanatnyilag nagyon-nagyon nehéz lenne magamat bárhol máshol elképzelni” – szögezte le.

Ez a családom, itt nőttem fel, de ugyanezt mondtam akkor is, amikor a McLarennél voltam.”

„Szerintem annak, hogy tovább akartam lépni, az egyik oka az volt, hogy valahol máshol valami különlegeset hozzak létre. Tudtam, hogy képes vagyok rá, de ezt mindenki másnak be is kellett bizonyítanom. Most nem érzem, hogy el kellene mennem, és nyernem kellene egy másik csapatnál, de soha ne mondd, hogy soha.”

Hamilton kapcsán már a negyedik világbajnoki címe apropóján is emlegették, hogy lovaggá üthetik hazájában, hiszen már azzal is minden idők legsikeresebb brit autóversenyzője lett. Hamiltonnak valószínűleg az adóelkerüléssel kapcsolatos ügye sem segített, de ő azt mondja, nem is nagyon foglalkozik ezzel, csupán hálás azért, hogy már többször is találkozhatott a királynővel.

Büszke vagyok, és ha dobogóra állhatok, mindig felnézek a Union Jackre. Nagyon büszkén emelem fel a lobogót, és a jövőben is ezt fogom tenni. Ez talán több britet tesz majd büszkévé

– mondta Hamilton. – Pillanatnyilag egy német [Schumacher] rendelkezik a legtöbb bajnoki címmel, de szerintem én elég hálás és büszke vagyok a britek által megszerezett címekre, és továbbra is igyekezni fogok” – utalt arra, hogy már „csak” két világbajnoki címre van szüksége ahhoz, hogy az örökranglistán utolérje Schumachert. A jelenlegi szerződése 2020 végéig szól.