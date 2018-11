Wolff: A Williamsen múlik, szerződtetik-e Ocont

A Mercedes csapatfőnöke szerint egyre inkább beletörődnek, hogy Esteban Ocon kénytelen lesz kihagyni a 2019-es szezont, mert a döntés nem rajtuk, hanem Claire Williamsen múlik.

Parkolópályára kerülhet az F1 új generációjának egyik legnagyobb tehetsége, a Mercedes támogatását élvező Esteban Ocon, mivel a szezon végén várhatóan Lance Stroll kapja meg a helyét, köszönhetően annak, hogy édesapja egy konzorciumot vezetve átvette a Force India irányítását.

Ocont a Mercedes megpróbálta kölcsönadni a McLarennek és a Renault-nak is, ők azonban kitáncoltak a megállapodásokból, így a francia pilóta egyetlen reménye a Williams lehetne, de csak egy évre menne el hozzájuk, és egyelőre az anyagi háttér sem állt össze a szerződtetéséhez. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke már korábban is felvetette, hogy Ocon kihagyhatja a 2019-es szezont.

„Szerintem nagyjából az a helyzet alakult ki, hogy 2020-ra kell megtalálnunk neki a megfelelő ülést, és a kieső év során integrálnunk kell őt a csapatunkba, hogy a mi istállónk teljesítményéhez járuljon hozzá – idézte Wolffot a Racefans. – Ő és mi is kezdünk beletörődni ebbe, még akkor is, ha ez nem tökéletes megoldás.”

Hacsak nem nyílik lehetőség a Williamsnél az utolsó pillanatban, de a döntés nem a mi kezünkben van, hanem Claire [Williams] és a csapat dönt majd.”

Stroll mellett a Williams az idén Szergej Szirotkint versenyezteti, de egyelőre nem tudni, hogy a komoly pénzügyi forrásokkal rendelkező orosz jövőre is maradna-e az istállónál. 2019-re már leszerződtették az F2 bajnokesélyesét, George Russellt, Szirotkin mellett Ocon, Esteban Gutiérrez, (a Ferrarival is szóba hozott) Robert Kubica, Artyom Markelov és Nyck de Vries neve is felmerült.

A pletykák szerint a holland de Vries-t szponzora, a Max Verstappent is támogató Jumbo szupermarket-lánc fizetné be a Williamshez, ezt azonban a versenyző a Twitteren tagadta. „Hogy tisztázzam a dolgokat, a Jumbo nem fektetett pénzt a pályafutásomba, és nem is fog” – írta. – Közösen vizsgálunk karrierlehetőségeket, de [a befizetés] nem a mi filozófiánk és stratégiánk.”

Joe Saward szakblogger a Mexikói Nagydíjon úgy értesült, hogy Claire Williams elsősorban Ocont szeretné szerződtetni,

azonban még mindig szponzorokat keres ahhoz, hogy ezt megtehessék. A Williams a szezon végén elveszíti főszponzorát, a Martinit, Ocon szerződtetése esetén nem számolhatnának az oroszok forrásaival, Stroll kiszállása révén azonban lehetséges, hogy igényt tarthatnának valamilyen kártérítésre.