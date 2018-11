Alonso átül a hétszeres NASCAR-bajnok autójába

Fernando Alonso újabb versenysorozat autójában teszi próbára magát, közvetlenül az F1-es szezonzáró után a hétszeres NASCAR-bajnok Jimmie Johnson gépét fogja nyúzni egy teljes napig, miközben Johnson a McLarenbe ül át.

Fény derült arra, hogy mire készül Fernando Alonso és a hétszeres NASCAR-bajnok Jimmie Johnson. A két klasszis még szeptemberben posztolt közösségi oldalaira egy rejtélyes videót, amelyben egymással telefonálnak arról, hogy mindkettejüknél igen klassz elfoglaltságok akadnak.

Már akkor sejteni lehetett, hogy a korábban már Lewis Hamilton és Tony Stewart, valamint Juan Pablo Montoya és Jeff Gordon által ellőtt autócserére készülnek, azaz mindketten átülnek a másik járgányába pár kör erejéig. Most kiderült, hogy ennél kicsit többről van szó, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj után Alonso Bahreinbe veszi az irányt, hogy ott találkozzon Johnsonnal, és egy teljes napon át vezethesse a NASCAR-t, miközben Johnson az MCL33-ast fogja terelgetni.

Alonso és Johnson vicces videóban leplezte le, hogy mire is készülnek

„Ember, mondtam, hogy ne hívj a munkahelyemen” – mondja Alonso a videó elején, mire Johnson közli, hogy egy ideje gondolkodik valamin. „Nem kell kimondanod, nekem is hasonlóak az érzéseim” – válaszolja Alonso. Az ezt követő képsorok inkább egy kibontakozó szerelmi vallomást idéznek, amelynek a végén a két bajnok úgy dönt, hogy egyszerre mondják ki, amire gondolnak. Megengednéd, hogy vezessem az autódat?” – hangzik el a kérdés a videó végén mindkettejüktől egyszerre.

A november 26-i eseménynek valamivel nagyobb csinnadrattát csapnak, mint amilyen az említett korábbi két autócsere volt,

a hétszeres NASCAR-bajnok ugyanis saját november 18-i szezonzárója után a McLaren főhadiszállására utazik, hogy a csapat szimulátorban tréningezzen.

A Hendrick Motorsports szerelői napokkal a bahreini esemény előtt találkoznak Alonso szerelőivel, nemcsak a két pilótának, hanem a két csapatnak is lesz tehát alkalma megismerni egymást. Johnson 48-as számú Chevrolet-je már el is indult hajón Bahreinbe.

Alonso ötlete volt

A két pilóta januárban, a NASCAR éves médianapján találkozott először, ahol Alonso a daytonai 24 órás verseny miatt vett részt. A kétszeres világbajnok már ott elmondta, hogy mindig is lenyűgözte a NASCAR, és élvezettel nézi a versenyeket, egyszer pedig egy autót is szívesen kipróbálna, noha a sorozatban szerinte már nem lenne versenyképes, mivel évekbe telne elsajátítani annak minden csínját-bínját.

Johnson most elárulta, emlékei szerint Alonsótól származik az ötlet az autócserére, neki pedig nem kellett kétszer mondani. Találkoztunk, számot cseréltünk, és kapcsolatban maradtunk utána is, de szerintem már ott megemlítette, hogy cserélhetnénk autót, nekem pedig nem kellett kétszer mondani, azonnal elkezdtem szervezkedni, nem hagytam, hogy egy múló megjegyzés lelassítson."

A korábbi két autócsere csak amolyan rövid bemutató volt, Johnson és Alonso azonban egy teljes napot akart, hogy mindketten rendesen kiismerhessék a másik munkaeszközét. Johnson elmondta, hogy csapata jól telepakolta a versenyautóját tartalmazó konténert gumikkal és egyéb felszereléssel, hogy Alonso olyan sokat körözhessen, amilyen sokat akar, és kiélvezhesse a tesztet.

„Ők is biztosítják nekem ugyanezt – mondta Johnson. – Mi is felajánlottuk Alonsónak, hogy üljön be a Chevy szimulátorába, de az időbeosztása ezt nem tette lehetővé. Nekem valószínűleg nagyobb váltás lesz átülni az ő autójába, mint neki az enyémbe. Felajánlotta, hogy menjek el a McLarenhez, látogassam meg a boltot és a várost, én pedig úgy voltam vele, hogy »Ó igen, mindent elfogadok. Miért ne? Ez életem lehetősége, mindenben benne vagyok, amit megengednek.«"

Johnson el tudja képzelni Alonsót a NASCAR-ban

A spanyol többször hangot adott neki, hogy valódi univerzális pilóta szeretne lenni, aki az F1-en kívül más sorozatokban is bizonyít, ahogyan az Indianapolis 500-on és a sportautó-világbajnokságon ezt már meg is tette.

Johnson megérti kollégája törekvéseit, és a régi nagyok példáját hozta fel, valamint kifejtette, hogy szerinte a jövőben egyre jobban vissza fog térni ez a hozzáállás a motorsportba.

„A vágyai hasonlóak A.J. Foyt, Mario Andretti vagy Parnelli Joneséhoz, akik mindennel versenyeztek. Fernando olyan helyzetbe hozza magát, hogy képes legyen ezt megtenni az IndyCarban, az F1-ben, a sportautóban és ki tudja, mikor fogja utolérni a NASCAR-os lehetőség" – mondta Johnson.