Lewis Hamilton telefonon beszélt az intenzív osztályról kiengedett Niki Laudával, majd elmondta, hogy a háromszoros világbajnok már a november végi Abu-dzabi Nagydíjon ott szeretne lenni.

Niki Lauda augusztusi tüdőtranszplantációja után két és fél hónapig feküdt a Bécsi Általános Kórház intenzív osztályán, a Mexikói Nagydíj előtt azonban kiengedték onnan, hogy a kórház falain kívül folytathassa rehabilitációját. Bár Lauda továbbra is szoros megfigyelés alatt áll, Lewis Hamilton ötödik világbajnoki címe után elárulta, hogy már a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon szeretne ott lenni.

Lauda állapotáról az őt rendszeresen meglátogató Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nyilatkozott az utóbbi hetekben, elmondta, hogy barátja jó hangulatban, a rá jellemző fanyar humorral viselte a betegséget.

A transzplantációt végrehajtó Dr. Walter Klepetko az Österreich-nak elmondta, hogy Lauda rehabilitációja még jó néhány hétig tart, és főként a 69 éves osztrák fizikai állapotát és izmait hivatott helyreállítani,

ami ilyen hosszú kórházi tartózkodás után természetszerűleg nem a régi. „Több, mint elégedett vagyok az eredménnyel, és higgyenek nekem, ez jót jelent. Szerencsére egyszer sem adódtak komoly problémák" – nyilatkozta az orvos.

Noha azt már korábban is tudni lehetett, hogy arra nagyon kicsi az esély, hogy Lauda az idei szezonban személyesen is ellátogat bármelyik versenyre, Lewis Hamilton a Sky Sportsnak azt mondta, hogy a Mercedes ügyvezetői jogkör nélküli elnöke szeretne ott lenni a szezonzárón. „A múlt héten felhívott, remek volt hallani újra a hangját, mert azelőtt nem tudott beszélni – nyilatkozta Hamilton a Mexikói Nagydíj után. – Annyira boldog vagyok, hogy jól mentek a dolgok és jó hangulatban van. Már viccelődött is a telefonban. A célja, hogy megpróbáljon eljönni az utolsó versenyre, ami őrület. Nagyszerű hallani, hogy kiengedték az intenzívről és elkezdheti az edzéseket, hogy újra fitt legyen."

Az orvosok szerint Lauda csaknem teljes életet élhet a felépülése után, de óvatosabbnak kell lennie és kerülnie kell a felesleges kockázatot az esetleges fertőzések miatt. Walter Klepetko egy futballista mindennapjaihoz hasonlította a Laudára váró rehabilitációt, a háromszoros világbajnokot pedig ambiciózus és fegyelmezett sportembernek nevezte.

Klepetko nem tudta megmondani, hogy az osztrák ott lehet-e Abu-dzabiban, de nem zárta ki a lehetőséget.

„Az természetesen nagyszerű lenne, de fontosabb, hogy a hátralevő felépülése jól haladjon. Nem szeretnék találgatni, nem vagyok látnok."