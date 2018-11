Hamilton: A 2007-es énemnek esélye sem lenne a mostani ellen

A Mercedes csapatfőnöke szerint az idei Lewis Hamilton volt eddig a legjobb, akit a csapatnál töltött hat éve alatt látott, az ötszörös világbajnok pedig elárulta, hogy mi lehet ennek az oka.

Lewis Hamilton egyértelműen minden idők egyik legjobbja, ami a vezetési képességeket illeti, a Forma-1-ben ez azonban még nem elég, minden téren rendkívül felkészültnek kell lenni. Ebbe nyújtott betekintést Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, valamint maga az érintett is, aki szerint nem a vezetési képességek terén nyerte a legtöbbet 2018-ban, hanem abban, ahogyan a csapattal dolgozott együtt.

Sokszor elhangzott és mi is leírtuk már, hogy a Mercedes az idén csapatként múlta felül a Ferrarit, az autó terén legalább a szezon felében a maranellóiaknak minimum ugyanolyan erős csomagja volt, mint riválisuknak. A csapat részeként Hamilton is minden eddigi mercedeses szezonjánál jobban teljesített, legalábbis főnöke szerint. Ez a legjobb Lewis Hamilton, akit az elmúlt hat évben láttam. Jobban vezetett és az autón kívül is jobb volt – mondta Toto Wolff. – A legnagyobb erőssége, hogy nyugodt marad és nem lesz ideges. Volt idő, amikor az autónk elég jó volt a győzelemhez, míg máskor nem, ő azonban nagyon kiegyensúlyozott volt."

Wolffot megkérdezték, hogy szerinte mi emeli egy szintre Hamiltont az olyan nagy bajnokokkal, mint Juan Manuel Fangio, vagy Michael Schumacher. „A képesség, hogy kombinálja a tehetséget a kemény munkával, valamint az intellektuális és érzelmi intelligencia – válaszolta a csapatfőnök. – Minden nagy bajnokban megvan ez a négy képesség. Ha csak egy is hiányzik, még mindig lehet valaki sikeres autóversenyző, de ilyen magasságokba soha nem fog eljutni."

Hamilton a Mexikói Nagydíj utáni sajtóbeszélgetésen felhívta rá a figyelmet, hogy az csak egy dolog, hogy kevesebb egyéni hibát vétett Sebastian Vettelnél, ezt nem tudta volna kivitelezni, ha nem áll mögötte egy ütőképes csapat. Az ötszörös világbajnok úgy gondolja, neki is nagy szerepe volt abban, hogy csapatként ilyen jól teljesítettek, de

első sorban nem az autó, hanem az emberek vezetése terén fejlődött sokat a korábbi szezonokhoz képest.

„Ami kívülről nem látszik, hogy emberek nagy csoportjára van szükségem [a győzelemhez]. Ők a szerszámaim, a katonáim, hívhatjuk, ahogyan akarjuk. Fontos, hogy miként hozzuk ki a legtöbbet belőlük. Egyénenként mindannyian azt gondoljuk, hogy a legmagasabb szinten teljesítünk, de egyikünk foghatja magát és kihozhat még többet a másikból. Az én feladatom, hogy minden egyes emberből a legtöbbet hozzam ki. Miként viselkedem a megbeszélésen, mennyire vagyok megértő, hogyan viszonyulok hozzájuk egy rossz hétvégén, miként emelem fel őket. Ez volt az idei évnek a kulcsa."

Először a csapattal, majd a szurkolókkal ünnepelt

„Amennyiben nem helyezem ezeket a srácokat a legjobb helyzetbe, nem lennék képes kihozni magamból, ami bennem van. Vezetési szempontból ez mindig is megvolt bennem, de ha ők hibáznak, vagy valamit elrontanak, én nem tudom kiaknázni az autóban rejlő potenciált, ezért vagyunk egy csapat."

Legtöbbször egyes pilótákat, vagy más korok nagy bajnokait hasonlítják előszeretettel össze az emberek, érdekes kérdés azonban, hogy egy adott versenyző miként boldogulna évekkel azelőtti énje ellen. Hamilton szerint nem is kérdés, hogy a mostani önmaga simán megverné azt a Hamiltont, aki első Forma-1-es évében volt, noha abban a szezonban is csak hajszállal csúszott le a bajnoki címről. Az ok pedig, hogy most sokkal jobban tud együtt dolgozni a csapattal. „Nem tudom számokban kifejezni [hogy mennyivel jobban], de sokkal – mondta Hamilton. – A 2007-es énemnek semmi esélye nem lenne, pedig ő is nagyon gyors volt."

Az ötszörös világbajnoktól megkérdezték, hogy miként tudott nyugodt maradni akkor, amikor a Ferrari rákapcsolt és megelőzte a Mercedest a fejlesztési versenyben. Erre a brit pilóta érdekes választ adott és felfedte, hogy

mindössze a szezon elején érezte úgy, hogy a vezetésével át kellett lépnie az autója korlátait, és angol kifejezéssel élve „túlvezette" azt.