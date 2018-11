Hamilton szerint nem véletlen, hogy Alonsónak nincs több vb-címe

Fernando Alonso szerint Hamilton autójával mindegyik pilóta zsinórban nyerné a vb-címeket, az ötszörös világbajnok azonban kifejtette, hogy nem a szerencsének köszönhette mercedeses szerződését.

A Forma-1 egyik alaptézise, hogy jó autó nélkül senki sem képes világbajnokságot, pláne zsinórban négy vb-címet nyerni. Lewis Hamilton sem kivétel ez alól a szabály alól, erre hívta fel a figyelmet a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, valamint Max Verstappen, akik mindketten kiemelték, hogy nem Hamilton érdemeit szeretnék elvitatni, csupán a tényt közlik. A Mercedes pilótája ugyanakkor nem csupán a szerencse számlájára írja, hogy jelenlegi csapatánál vezethet, és megkérdőjelezte Alonso pályafutása során hozott döntéseit, mondván a spanyolnak nem véletlenül nincs több világbajnoki címe.

Verstappentől a svájci Blicknek adott nyilatkozata során megkérdezték, hogy szerinte mi tette Lewis Hamiltont a jelenlegi mezőny legdominánsabb versenyzőjévé, mire a holland rögtön rávágta, hogy „az autója."

A Red Bull pilótája elismeri Hamilton képességeit, de megjegyezte, hogy a rendelkezésére álló technikával más is képes lenne a győzelemre.

„Természetesen nagyon jó versenyző, de még Vettel is nyerne az autójával, ahogyan Ricciardo is, valamint én is képes lennék címeket nyerni vele."

Verstappen véleményét osztja Fernando Alonso is, aki a mexikói futam után azt mondta, hogy mindannyian képesek lennének Hamiltonéhoz hasonló sorozatra az ő autójában. Szerintem mindannyian nyerhetnék világbajnokságokat úgy, ahogyan Lewis vagy Sebastian [Vettel] tette. Négy bajnoki címet nyert, miközben az autója fél vagy egy másodperccel jobb volt, mint az utána következő. Jókor volt jó helyen a jó autóban. Ez kell ahhoz, hogy az ember ennyi bajnoki címet nyerjen."

Hamiltont az Auto Motor und Sport megkérdezte Alonsóról, az ötszörös világbajnok pedig kifejtette, szerinte a spanyolnak lehetne kettőnél több vb-címe, de egyáltalán nem a véletlen műve, hogy nincs. „Nem az a helyzet, hogy nem volt meg rá az esélye. Az ilyesmi azon múlik, hogy az ember a pilótafülkén kívül is helyes döntéseket hozzon” – mondta Hamilton. Amikor valaki úgy gondolkozik, mint ő, mondván ő irányítja a versenyzői piacot, akkor az ne csodálkozzon, ha végül üres kézzel marad. Emlékezzenek, hogy én és Seb is a piac részesei voltunk abban az időben. Amikor Fernando eljött a Ferraritól, leigazolták Sebet, ő pedig nem kapta meg Seb helyét a Red Bullnál, mert azt Maxnak adták."

Hamilton ezzel együtt tiszteli Alonsót az eredményeiért, azt viszont egyáltalán nem sajnálja, hogy nem jutott neki versenyképes autó.

„Így is nagyon tisztelem, fenomenális pilóta, nem gondolom, hogy a megítélése csorbát szenvedett volna az utóbbi években, de azért nem bánom, hogy nem ül győztes autóban."