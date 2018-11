Egyre nehezebb dolga lesz Sebastian Vettelnek, ha le akarja győzni Lewis Hamiltont, a háromszoros világbajnok Jackie Stewart szerint ugyanis a német már nem olyan jó, mint ezelőtt, miközben riválisa egyre csak fejlődik.

A háromszoros világbajnok Jackie Stewart érdekes véleményt fogalmazott meg Sebastian Vettellel kapcsolatban, miután a Ferrari versenyzője elbukta az idei világbajnoki címet. A skót legenda úgy gondolja, hogy a négyszeres világbajnok már maga mögött hagyta a legjobb éveit, és noha képes lehet visszavágni Lewis Hamiltonnak, egyre nehezebb dolga lesz, mivel a brit pilóta továbbra is fejlődik.

Vettel számos idei hibája teret engedett a kritikusoknak, Jackie Stewart azonban nem is igazán kritizálta a németet, sokkal inkább saját megfigyeléseit osztotta meg. Az F1 történetének egyik legjobbja szerint a 31 esztendős Vettel már túl van a legjobb időszakán. Szerintem Sebastian túl van már a csúcson, Lewis viszont még mindig fejlődik – nyilatkozta Stewart a Bildnek. – Hozzátenném ugyanakkor, hogy nincs oka, hogy Sebastian ne vághatna vissza, de nehezebb dolga lesz, mert egy ilyen idény után kritikusabbá válik saját magával szemben."

Stewartnak felvetették, hogy Vettel talán túl fiatalon nyert túl sokat, a skót legenda pedig nem zárta ki, hogy ez is negatívan befolyásolhatta Vettel későbbi éveit. „

„Talán. Húsz évesen került be a Forma-1-be és 23 és 26 éves kora között lett négyszeres világbajnok. Amikor az ember kevésbé sikeres fiatalon, ambiciózus marad azzal, hogy célokat állít fel maga elé. A természetes tehetsége nagyszerű volt, most meg okozza ezeket a baleseteket. Nem lehet egyfolytában mást hibáztatni. Amikor az ember a világbajnoki címért harcol és azt látja, hogy problémába ütközhet, akkor meg kell várni a megfelelő pillanatot."

Vettel a Red Bullnál töltött évei alatt németes precizitásáról is híressé vált, Stewart szerint azonban már ez sem a régi benne. „Igazán nagyon kedvelem őt, nagyon jó pilóta, nagyon érzelmes és technikai téren talán még mindig ő a legjobb, de úgy tűnik, hogy már nincs meg benne az a klinikai pontosság, ami egykor megvolt. Lewis ezzel szemben továbbra is fejlődik versenyzőként, a sikerei miatt pedig nyugodtabb lehet."

Hamilton ismeri Vettel gyengéit

Lewis Hamilton a Szingapúri Nagydíj után a Sky Sportsnak adott interjúja során kifejtette, hogy soha egy pillanatig sem szokott kételkedni abban egy-egy verseny előtt, hogy bárki is legyőzheti, mert akkor eleve vesztes helyzetből indulhatna. A BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy ezt a hozzáállást más sportolóknál is tapasztalta, emellett pedig tisztában van Sebastian Vettel erősségeivel és gyengéivel, ezért tudta például megelőzni őt Szocsiban.

Nézzük meg [Floyd] Mayweathert, hogy miként lép be a ringbe. Nem hiszem, hogy valaha is azt láttam volna rajta, hogy ne lenne biztos a győzelmében – mondta Hamilton. – Ugyanez a helyzet, amikor más sportolókat figyelek és azon gondolkozom, hogy mi a különbség közöttük, és nem idegesek, mert tudják, hogy a másik mit fog, vagy mit nem fog tenni. Én is tudom, hogy mik [Vettel] erősségei és a gyengéi, és hogy miben vagyok jobb, ezért úgy vagyok vele, hogy »akkor táncoljunk! Te talán jobb vagy nálam ebben, de én tudom, hogy miként előzzelek meg.«"