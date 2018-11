A Red Bull minden idők legfiatalabb világbajnokává tenné Verstappent

Mostanáig óvatosan fogalmaztak a Red Bullnál a Hondával kapcsolatban, az energiaitalosok tanácsadója azonban most kijelentette, már jövőre a vb-címért kell menniük a japánokkal.

Továbbra is nagy a kérdőjel a Red Bull és a Honda házassága között, mert bár a felek szerint a japánok már most a Renault előtt járnak, minderre csak a következő szezonban derülhet fény. Ezt tudják az energiaitalosok is, ezért mostanáig óvatosan nyilatkoztak, Max Verstappen korábban például azt mondta, hogy a világbajnoki címért valószínűleg csak 2020-tól lesznek versenyben. Ezzel szemben Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója most kijelentette, már jövőre is harcban kell lenniük az év végi elsőségért. Lehet, hogy ennyire jó a Honda motorja?

Marko célja nem csak az, hogy a Red Bull visszatérjen a hibrid-éra előtti formájához, ezzel együtt szeretné, ha Max Verstappen lenne minden idők legfiatalabb világbajnoka. Ezt a címet Sebastian Vettel tartja, miután 2010-ben 23 évesen és 134 naposan ért fel a csúcsra.

Verstappennek legkésőbb 2020-ban világbajnoknak kell lennie ahhoz, hogy ezt megdöntse.

„Már nagyon várjuk a következő évet. A célunk, hogy miénk legyen [az F1 történetének] legfiatalabb világbajnoka. Két évünk van erre, de már jövőre megpróbáljuk megvalósítani” – nyilatkozta Marko az Autosportnak. Tudjuk, hogy az első év egy új motorgyártóval nem könnyű, de a célunk, amit az embereinknek mondtam, hogy harcban kell állnunk a bajnoki címért a kezdetektől fogva. Nincsenek kifogások."

A Honda teljesítményben nagy ugrást ért el a legújabb fejlesztésével, a megbízhatóságuk azonban kérdéses, ezért a Toro Rosso már versenyek óta rajtbüntetéseket kénytelen elszenvedni, hogy a japánok minél több alkatrészt tesztelhessenek. „Ez taktikai döntés, hogy a legjobb helyzetbe hozzuk magunkat jövőre – mondta Marko. – A Toro Rosso emiatt áldozza fel az idei szezonját. Ez a Hondával közös koncepciónk része, a számok szerint pedig már a Renault előtt járunk."

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint nincs is szükségük arra, hogy rögtön a Ferrari és a Mercedes szintjén legyenek, a Mexikói Nagydíj ugyanis bebizonyította, hogy már akkor képesek nyerni, ha az erőforrás terén nem tetemes a lemaradásuk. „Láthattuk Mexikóban, hogy ha olyan motorunk van, ami csak megközelíti az ellenfeleinkét, akkor elég erős csapatunk és versenyzőink vannak ahhoz, hogy felvegyük a harcot – mondta Horner – Reménykedünk benne, hogy a Honda olyan helyzetbe hoz minket, amiben rendszeresen versenyben lehetünk az optimális leszorítóerővel és beállításokkal."

Verstappen mellet Vettelnek sem jöttek be a Renault motorjai

Mexikóban Max Verstappen dühösen vette tudomásul, hogy az időmérő edzésen a rakoncátlankodó autója miatt nem tudta megszerezni az első rajtkockát, később pedig a féktávokon blokkoló hátsó kerekeire panaszkodott. Christian Horner utólag elmondta, hogy a motorvezérlés hibája okozta a gondokat, a probléma pedig érdekes módon csak Verstappennél jelentkezett. A csapatfőnök nyilatkozatából azonban kiderült, hogy

nem véletlenül csak a holland szenvedett, őt ugyanis vezetési stílusából adódóan érzékenyebben érintik az efféle problémák.

„Maxot érzékenyebben érinti a bemeneti sebesség miatt, amellyel befordul a kanyarokba. Mindig is ez volt a helyzet" – mondta Horner.

Verstappen általában véve nagyobb sebességet visz bele a kanyarokba Ricciardónál, ehhez pedig stabilabb hátsó részre van szüksége. Ezt a stabilitást bontja meg az, ha a leváltások alatt az erőátvitel nem egyenletes a motor és a váltó között. Érdekes módon ugyanez volt a gondja Sebastian Vettelnek is a Ricciardóval közös évében, a Renault motorjai ugyanis a hibrid-éra kezdetén is hasonló gondokkal küzdöttek. „Verstappen nagyon nagy sebességgel megy bele a kanyarokba, kicsit úgy, ahogyan Sebastian tette, aki mindig is érzékenyebb volt erre a területre Danielnél – mondta Horner. – Amikor nem az történik az autóval, amire előzetesen számít, az kifog rajta."