A Ferrari B-csapatánál nem vetik meg a csapatutasítást

Marcus Ericsson, a Sauber pilótája elmondása szerint élete versenyét futotta Mexikóban, még úgy is, hogy menet közben kicsit kiakadt csapata taktikájára, amivel Charles Leclerc-t kellett segítenie.

A csapatutasítás hallatán a legtöbb F1-rajongónak a topcsapatok, különösen a Ferrari által alkalmazott taktika ugrik be, amellyel a világbajnoki címre esélyesebbnek tartott versenyzőjüket segítik a győzelem, vagy a jobb helyezés elérésében. De nem csak a vb-címért zajló csatában fordul elő ilyesmi, mert bár nincs annyira szem előtt, a mezőny hátsóbb régióiban is sokszor megesik, hogy az istálló megkéri az egyik pilótáját, hogy csapattársát segítse. Ez történt Mexikóban a Saubernél, ahol Marcus Ericsson versenyét áldozták be azért, hogy a 2019-re a Ferrarihoz szerződő Charles Leclerc minél jobb helyezést érhessen el.

Az időmérőn Leclerc a kilencedik, Ericsson a tizedik helyet szerezte meg, a monacói pedig a rajt után is megtartotta a pozícióját, míg a svéd egy helyet veszített, majd az első kör végén visszaszerezte azt. Az első etapban Leclerc elhúzott Ericssontól, aki a hiperlágy gumikon Sergio Pérez ellen védekezett, szerinte túl sokáig. A terv alapvetően az volt, hogy segítsem Charles versenyét, miközben a sajátomat egy az egyben feláldoztam ezért. Már körökkel korábban ki akartam állni kerékcserére, mert tudtam, hogy eldobom a versenyemet, de Charles és a csapat érdekében meg kellett próbálnom magam mögött tartani ezeket az autókat azért, hogy elhúzhasson. A csapatért tettem, de frusztráló volt, mert úgy éreztem, hogy elszalasztom az esélyemet a pontszerzésre."

Az első kiállás után egészen a 14. helyig csúszott vissza, a folytatásban azonban sikerült felzárkóznia, végül pedig kilencedikként végzett.

A verseny után élete legjobb F1-es futamának nevezte a mexikóit, de az Autosportnak is elmondta, hogy ettől még nem repesett az örömtől a csapat taktikája miatt.

„Füstölögtem az autóban ülve, igazán kezdtem frusztrálttá válni. Tudom, hogy a csapat érdekeit kell szem előtt tartanunk, de nekem ez egy kicsit már extrém helyzet volt – mondta Ericsson. – A második etapom azonban megmentette a versenyem, nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Mindezzel együtt kilencedikként végezni hihetetlen volt."