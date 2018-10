Räikkönen: Néha elgondolkodom, mit keresek itt

A finn pilóta szerint az F1 körüli túl nagy médiafelhajtás már kezd ártani a sportágnak, de elismerte, ez nem csak itt, hanem mindenhol probléma, ahol sok pénz forog.

Kimi Räikkönen a mezőny egyik legkülönösebb figurája, híresen idegenkedik mindenféle nyilvános szerepléstől és az F1-ben zajló politikai csatározásokból is kivonja magát, általában a véleményformálástól is távol tartja magát. Különc stílusával korábban sok rajongót szerzett magának, manapság viszont inkább a nonszenszt próbálja kerülni, ezért is jön ki jól Sebastian Vettellel.

Räikkönen részletes interjút adott az Autosportnak, ebben kijelentette, nem adna alább a fizetéséből csak azért, hogy kevesebb nyilvános szereplése legyen, de azt is leszögezte, hogy szerinte nem a médián múlik a keresete.

„Az emberek mindig panaszkodnak, hogy az F1 nem izgalmas meg nem ilyen vagy olyan, meg miért nem érdeklődnek iránta annyira az emberek. Hogy őszinte legyek, szerintem annyi baromság megy a sajtóban, annyi pletyka, szóbeszéd meg ilyesmi megy, hogy ha nem lenne ennyi, akkor szerintem az F1-nek sokkal jobb lenne.”

Az emberek annyi sületlenséget próbálnak összehordani, hogy az már árt az F1-nek. Ha kevesebb nonszensz és több igazság lenne, akkor az F1 sok szempontból jobban járnak.”

A Ferrari pilótája egyetértett azzal, hogy a politikának nagy szerepe van az F1-ben, de neki ez sem hiányozna, szerinte e nélkül is jobb lenne a versenyzés. „Viszont, ha manapság bármilyen sportágat megnézünk, talán hasonló a helyzet, mert rengeteg pénz van benne. Szerintem ez nem tesz jót a sportnak, de hát az emberek ilyenek, szeretnek játszmákat játszani.”

A 2007-es világbajnok a szezon végén elhagyja a Ferrarit és bemutatkozása helyszínén, a Saubernél folytatja a pályafutását. A svájci istálló gyára mindössze 40 percre van Räikkönen otthonától, így F1-es pályafutása utolsó éveiben kicsivel több időt tölthet majd a családjával. Elismerte, az utazás az egyik olyan dolog, ami az F1-es életmód velejárója, de ő nem kedveli.

„A fiammal már túlvagyunk azon az időszakon, amikor mindig ráakaszkodott a lábamra – utalt a gyakori elválásokra. – Elég nehéz pillanat, amikor azt kell mondani, hogy apa majd két hét múlva jön haza. A lányom mostanában kezd elég nagy lenni ehhez. Amikor fáradt vagyok, néha elgondolkodom, hogy mégis mi a frászt csinálok itt, lehetnék máshol is, mondjuk otthon, de ez normális.”