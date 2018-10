Először vezetett latin-amerikai nő F1-es autót

A GP3-ban versenyző Tatiana Calderón a Saubernél kapott lehetőséget egy filmforgatáson, az F1-es szerződéstől egyelőre messze van.

A Mexikói Nagydíj után is a helyszínen maradt a Sauber-csapat, mivel Antonio Giovinazzi révén a Pirelli részére gumitesztet bonyolítottak, és egy filmforgatást is rendeztek, amely során női fejlesztőpilótájuk, Tatiana Calderón kapott lehetőséget. A 25 esztendős kolumbiai hölgy életében először vezethetett F1-es autót, ráadásul pont egy aktuális modellt, a Sauber C37-est.

Calderón az idei szezontól csatlakozott a csapathoz, közben továbbra is a GP3-ban versenyez, egy fordulóval a szezon vége előtt 9 ponttal a 16. helyezett, vagyis esélye sincs, hogy F1-es szuperlicencet kapjon, vagy akár csak hivatalos F1-es teszten is vezethessen. Alkalmazása azonban így is pozitív üzenet a női pilóták támogatása érdekében.

A pilótanő a Racefans-nek elmondta, a pedálok elhelyezését módosítani kellett a Sauberben, az üléspozíciója azonban kényelmesebb a GP3-nál és a szervókormány miatt a vezetést is könnyebbnek tartja.

Calderón egyike azoknak, akik fenntartásokkal kezelik a nemrég bejelentett, női pilótáknak induló F3-as bajnokság, a W Series létrehozását.

„Nos, az mindenképpen jó, hogy a fiatal lányokat is megismertetik a formulaautókkal, de számomra ez visszalépés lenne – mondta. – Forma-3-as autókat használnak ott, és én a Forma-2-be akarok menni. Mindig a legjobbakkal mérem össze magam.”

A 25 esztendős hölgy napi 6 órát edz, mert, ahogy rámutatott, „a nőknek természetesen 30 százalékkal kevesebb izma van, ezért keményebben kell dolgoznom. Különösen a nyakizmaimra. A körméret terén már felszedtem e téren 9 centimétert.”