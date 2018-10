Csapattársa ünneplése feldühítette Verstappent

Jos Verstappent, a Mexikói Nagydíjat megnyerő Max Verstappen édesapja mondhatni bemártotta fiát, miután elárulta, hogy az időmérő után a rakoncátlankodó autója mellett Daniel Ricciardo ünneplése is kiborította.

A Red Bullnak a szezon második felének legjobban várt hétvégéje volt a mexikói, az energiaitalos csapat pedig be is bizonyította, hogy miért, hiszen mindhárom napot dominálva végül megnyerte a versenyt. Daniel Ricciardo kuplunghiba miatti kiesése azonban beárnyékolta a győzelmet, az ausztrál futam utáni kirohanására pedig rátett még egy lapáttal Jos Verstappen, a futamot megnyerő Max édesapja, aki a holland Ziggo Sportnak elmondta, fia az időmérő után nem csak az autójára, hanem a csapattársára is dühös volt.

Ricciardo szombaton az utolsó időmérős körével szerezte meg a pole-t, és úgy előzte meg 26 ezreddel Verstappent, hogy korábban a teljes hétvége alatt lassabb volt nála. A holland az autójára volt kiakadva, mondván ugyanazok a hibák jöttek elő rajta, mint a második szabadedzésen, emiatt pedig nem tudott kihozni mindent belőle.

Az csak később, a verseny után édesapja által adott nyilatkozatból derült ki, hogy Ricciardo ünneplése is idegesítette.

„Magam sem voltam igazán boldog, de beszéltem vele lefekvés előtt. Megpróbáltam egy kicsit lenyugtatni, miután különösen mérges volt az autó problémái miatt – mondta Jos Verstappen a Ziggo Sportnak. – A pole pozíció szép dolog, de természetesen a győzelem sokkal fontosabb. Főleg az autó és a pole pozíció elszalasztása miatt volt mérges, de Ricciardo miatt is, aki úgy úgy ünnepelte az első helyett, mint aki világbajnok lett. Max nagyon mérges és elkeseredett volt, és csak egyetlen dolgot akart, megnyerni a versenyt."

Hogy Verstappen valóban dühös volt, azt saját maga is bevallotta, miután a futam megnyerése után elárulta, hogy mindössze három órát tudott aludni az éjjel.