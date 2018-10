Az expilóta szerint közeleg Hamilton visszavonulása

David Coulthard amondó, hogy Lewis Hamiltonnak két szezonja van hátra a Forma-1-ben, mielőtt végleg a sportágon kívüli elfoglaltságainak szenteli az idejét. A Mercedes pilótája szerint viszont a benne égő tűz soha nem fog kialudni.

Lewis Hamilton ötödik világbajnoki címének megnyerése után mindenki a rekordokról és Michael Schumacher túlszárnyalásáról beszél, vannak azonban, akik már a Mercedes szupersztárjának visszavonulásáról találgatnak. Hamiltont 2020 végéig köti szerződés jelenlegi csapatához, David Coulthard szerint pedig ezt ki is tölti, majd visszavonul, míg Fernando Alonso arra számít, hogy folytatja a vb-címek nyerését.

Számos példát láttunk már arra, hogy Forma-1-es pilóták egyik pillanatról a másikra elveszítik a motivációjukat, és az adott szezon végén (vagy akár már közben) szögre akasztják a sisakjukat. Lewis Hamiltonról jelenleg nehéz lenne ezt elképzelni,

ő maga arra tippel, hogy a tűz soha nem fog benne kialudni, és inkább a kora miatt fog majd egyszer visszavonulni.

„Úgy érzem, hogy még mindig ugyanaz a tűz ég bennem, mint nyolc éves koromban – mondta ötödik világbajnoki címének megnyerése után. – Úgyhogy addig folytatom, amíg ez el nem múlik, bár szerintem soha nem fog, ugyanakkor a biológiai órám előbb-utóbb le fog járni."

David Coulthard, a Williams, a McLaren és a Red Bull korábbi pilótája máshogy gondolja. A Channel 4 szakértője nem először adott hangot azon véleményének, hogy Hamilton visszavonulása nincs olyan messze, mint azt sokan gondolják. Meg lennék lepődve, ha 2020 után is folytatná. Azt gondolom, hogy 35 évesen úgy fogja érezni, hogy kiszolgálta az idejét – nyilatkozta Coulthard a The Telegraph-nak. – Addigra 260 nagydíjrajtja lesz, a számos pályán kívüli tevékenysége pedig arra utal, hogy már elkezdte megtervezni az élete következő szakaszát. Önfenntartó vállalkozást szeretne, amihez nem kell folyamatosan a világ körül repkednie és létre is fog hozni egyet, mert egy globális ikon."

Coulthard hozzátette, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan, amikor Hamilton többször összetűzésbe került az újságírókkal, amiért unta a kérdéseiket, valamint néhányszor a kedvtelenség jelei látszódtak rajta, „továbbra sem tart sokáig kibillenteni őt az egyensúlyából, a csapat azonban a helyes irányba terelte."

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso amellett, hogy a közösségi médiában gratulált Hamiltonnak, kifejtette, hogy szerinte az ötszörös világbajnokot joggal lehet minden idők egyik legjobbjának tartani, aki még egyáltalán nem végzett a világbajnoki címek gyűjtésével.

„Nehéz rangsorolni a különböző érák és korok versenyzőit – mondta Alonso. – Néhány bajnokságban az ember az utolsó futamig küzd, máskor a csapattársa ellen nyer. Lewis az egyik bajnoki címet elbukta Nicoval szemben, de így is ő az egyik legjobb, úgyhogy boldog lehet ezzel, és még nem fejezte be, jövőre szerintem megint ő lesz a favorit, ami jó dolog."

Hamiltont megkérdezték arról is, hogy tervezi-e egy harmadik csapattal is elhódítani a világbajnoki címet.

Noha nem zárta ki, hogy nem a Mercedes lesz az utolsó csapata a Forma-1-ben, jelenleg nem gondolkodik a váltáson.

„Jelen pillanatban nagyon nehéz lenne magamat másik csapatban elképzelnem. Ez a családom, itt nőttem fel, de ugyanezt mondtam a McLarennél is. Az egyik ok, amiért eljöttem onnan, mert meg akartam nézni, hogy máshol is el tudok-e érni valami különlegeset. Belül tudtam, hogy igen, de be kellett bizonyítanom az embereknek. Jelenleg nem érzem úgy, hogy máshova kellene mennem és egy másik csapattal is világbajnokságot kéne nyernem, de soha ne mondd, hogy soha."