Amennyiben nem kell a Williamsnek, Kubica a Ferrarihoz mehet

Robert Kubica álma valóra válhat, legalábbis félig, sajtóhírek szerint ugyanis létrejöhet a korábban a súlyos balesete miatt meghiúsult ferraris szerződése, de csak virtuális autót vezethet.

A szezon befejező szakaszára is akadt mozgás a pilótapiacon, mert bár a Toro Rosso csak decemberben fogja bejelenteni második versenyzőjét, a Williamsnél hamarosan felgyorsulhatnak az események, Robert Kubica ugyanis nem hajlandó addig várni és a Ferrarival szemez. Legutóbb a 2016-ban a Haasnál versenyző Esteban Gutierrezt is szóba hozták a grove-iakkal, mint George Russell lehetséges jövő évi csapattársa.

Kubica az idei szezonban a Williams harmadik számú versenyzőjeként többször is elmondta, hogy jövőre már szeretne újra versenyezni az F1-ben, nem elégszik meg a tesztpilótai szereppel. A 2011-ben súlyos kézsérülést szenvedő, az idén több szabadedzésen és teszten is résztvevő lengyelt a megfelelő anyagi háttér akadályozhatja meg a visszatérésben,

az Autosport értesülései szerint pedig már a Ferrarival is felvette a kapcsolatot, hogy a vörösök fejlesztőpilótája legyen 2019-ben.

Kubica az idén bevallotta, hogy balesete előtt már szerződése volt a maranellóiakkal a 2012-es szezonra, valamint köztudott róla az is, hogy régi álma Maranellóba igazolni. A Ferrarinak az egyaránt versenyzői ülést kapó Antonio Giovinazzi és Danyil Kvjat helyére kell találnia valakit, sajtóhírek szerint azonban Kubica csak a szimulátorban dolgozna, Sebastian Vettel vagy Charles Leclerc esetleges helyettesítésére továbbra is a Sauberhez szerződő Giovinazzi ugrana be.

„Természetesen a cél az, hogy ott legyek a rajtrácson jövőre, de mint azt mondtam, nem tudok decemberig várni – nyilatkozta korábban Kubica. – A helyzet meglehetősen egyértelmű, meglátjuk. A csapat különböző lehetőségeket mérlegel, amihez minden joga megvan, én pedig a magam részéről más dolgokat is csinálok."

A Williams ülésére többek között a jövőre hely nélkül maradó Esteban Ocon is esélyes, a Mexikói Nagydíj alatt azonban egy

újabb név is került a kalapba, egy másik Estebané, a Forma-1-ben 2013-tól 2014-ig a Saubernél, majd 2016-ban a Haasnál versenyző Esteban Gutierrezé, aki bizonyára tehetősebb támogatókkal bír Kubicánál.

A mexikói pilóta azóta néhány Formula E és IndyCar-szerepléstől eltekintve nem állt rajthoz sehol, az idén azonban fejlesztőpilótai szerepet vállalt a Mercedesnél.

„Keményen dolgozom, sokat készültem az idén, és nagyon motivált vagyok. Aktívan dolgoztam együtt a Mercedesszel a szimulátorban, különböző dolgokat csináltam, és nagyon pozitívan látom a jövőt – nyilatkozta Mexikóban, majd a Williamsről is szót ejtett. – Ez egy nagyszerű csapat, a Forma-1 legjobban tisztelt csapatainak egyike. Nehéz évek állnak mögöttük, de az embereikkel és a csapatukkal meglehetősen magabiztos vagyok aziránt, hogy magukra találhatnak."

„Úgy érzem, sokat adhatok még a Forma-1-nek. Vannak esélyeim, úgyhogy itt vagyok. Az év elején nem álltam kapcsolatban Forma-1-es csapattal, most pedig a Mercedesszel vagyok, amelyik az egyik legfontosabb csapat az F1-ben. Keményen dolgozom, nem könnyű, de szerintem sok mindent tartogat még a pályafutásom."

Ericsson az IndyCarba megy

A Saubernél az év végén ülés nélkül maradó Marcus Ericsson bejelentette, hogy ugyan marad a svájciaknál tartalékként jövőre is, emellett az IndyCarban fog versenyezni a Schmidt Peterson Motorsportsnál James Hinchcliffe csapattársaként. „Nagy megtiszteltetés, hogy a Schmidt Peterson Motorsports egyik versenyzőjének választottak, ez a tökéletes lépésnek tűnik a karrieremben öt évnyi Forma-1 után. Alig várom, hogy elkezdjek együtt dolgozni a csapattal és az ottani emberekkel, akikről sok jót hallottam" – mondta.

A svéd pilótának nem lesz könnyű dolga, mert a Forma-1-es gépektől teljesen eltérő autókat, valamint számos új pályát is meg kell tanulnia, köztük az európai versenyzésben felnőtt pilótáknak teljesen ismeretlen oválokkal. A versenyzés az IndyCarban nagyszerűnek tűnik, izgatott vagyok, hogy a részese lehetek a jövőben. Sokat kell majd tanulnom beleértve az új pályákat, az ovális versenyzést és a többit. Tudom, hogy nem lesz könnyű, de állok a kihívás elébe és már alig várom, hogy elkezdhessem."

Ericsson a csapat hetes számú autóját kapja, a hatost ugyanis fenntartják a súlyos sérülést szenvedő Robert Wickensnek, akiről pár napja derült ki, hogy mellkastól lefelé lebénult, és jelenleg is azon van, hogy idővel újra járhasson. „Ric [Peterson] és én is izgatottak vagyunk, hogy a csapatban köszönthetjük Marcust – mondta Sam Schmidt, az istálló társtulajdonosa. – Rengeteg tapasztalata van a motorsport legmagasabb szintjeiről, ezért hisszük, hogy hozzájárulhat a csapat 2018-ban elkezdődött fejlődéséhez."