Hamilton: Továbbra is Schumacher minden idők legjobbja

Lewis Hamilton az ötödik világbajnoki címe után elárulta, saját magát soha nem titulálná minden idők legjobbjának, szerinte továbbra is a hétszeres világbajnok Michael Schumacher az.

Lewis Hamilton ötödik világbajnoki címével utolérte a legendás Juan Manuel Fangiót az örökranglistán, és már csak a hétszeres világbajnok Michael Schumacher van előtte az összetettben. A Mercedes világbajnoka a futamgyőzelmek tekintetében már korábban feljött a második helyre, 71 sikerével jelenleg 20 elsőséggel van lemardva a 91-szeres győztes rekordbajnoktól. Miután Mexikóban bebiztosította ötödik címét, természetesen Schumacher rekordjairól is kérdezték, egyelőre azonban nem gondol ezekre, de azért reméli, hogy legalább a közelükbe kerülhet.

Örökös vitatéma a Forma-1-ben, hogy ki, minden idők legjobb versenyzője. Sokan arra esküsznek, hogy képtelenség összehasonlítani az egyes korok pilótáit, míg mások a statisztikákra támaszkodnak.

Akadnak, akik szerint már most Hamilton minden idők legjobbja, ő azonban nem gondolja ezt saját magáról.

„Nem [hiszem, hogy én vagyok minden idők legjobbja]. Kedvelem ezt a kifejezést, de inkább akkor, amikor olyan emberekre nézek, akiket csodálok, mert remek dolgokat érnek el a saját területükön – mondta a Mexikói Nagydíj utáni sajtótájékoztatón. – Jelenleg még mindig van mit elérnem, rengeteg cél van előttem. Most kipipálhatom az egyiket a listámon erre az évre. Magamat azonban soha nem titulálnám a legjobbnak. Nyilvánvalóan tisztában vagyok a képességeimmel és azzal, ahol állok, de az édesapám nyolc éves korom óta arra tanított, hogy a pályán nyújtott teljesítményem beszéljen helyettem."

De ha nem ő, akkor vajon ki Hamilton szerint a valaha volt legjobb Forma-1-es pilóta? Michael még mindig eléggé vezet a futamgyőzelmek terén, úgyhogy mondhatjuk, hogy továbbra is ő minden idők legjobbja. Fangio pedig a keresztapa, és mindig is az lesz versenyzői szempontból. Hatalmas a tiszteletem iránta, amiért egy olyan korban érte el, amit elért, amikor minden annyira veszélyes volt. Megtisztelve érzem magam, hogy a nevem ott van az övé mellett, és pusztán azért is, hogy a Hamilton név szerepel ott. Ha ma visszavonulnék, a Hamilton név akkor is örökre ott maradna."

Schumacher 91 győzelmétől jelenleg 20 elsőség választja el, és ha az utóbbi évekhez hasonló tempóban nyeri a versenyeket, ez a szám 2020 végére meglehet neki, eddig azonban nem is foglalkozott ezzel, mert az ötödik vb-címére koncentrált. „Nem is igazán gondoltam arra, hogy elérjem ezt a számot, mert a mostanira koncentráltam. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy már most több győzelmem van, mint a legtöbbeknek, és egyáltalán nem veszem ezt készpénznek . Ki tudja, hogy lesz-e esélyem többet nyerni, de mindent bele fogok adni, hogy legyen, azonban lépésről lépésre haladok. A 91 győzelem nagyon sok. Még mindig hosszú az út odáig, de itt leszek még pár évig, úgyhogy remélem, legalább közel kerülhetek. Michael akkora zseni volt azzal, ahogyan beépült a Ferrariba és amit elért a csapattal. Mindig is a rajongója leszek."

Rosberg szerint Hamilton megdöntheti Schumacher rekordjait

A Mercedes ötszörös világbajnokának korábbi csapattársa futam utáni YouTube-videójában elárulta, szerinte Hamiltonnak minden esélye megvan arra, hogy megdöntse Michael Schumacher rekordjait.

„Őrület, hogy beállította Fangio rekordját, most már komolyan rámehet Schumacher rekordjára” – mondta Rosberg. Még két év van a szerződéséből, Schumi pedig csak két vb-címre és 20 győzelemre van tőle, ez lehetséges két év alatt. Hihetetlen. Megpróbálhat statisztikailag minden idők legjobbja lenni, biztos vagyok benne, hogy ez motiválni fogja."

Rosberg amiatt volt egy kicsit csalódott, hogy Hamilton nem a dobogón ünnepelhette ötödik sikerét, de mint mondta, ez csak részletkérdés, az számít, hogy végül világbajnok lett. „Nem a legjobb módja volt ez a verseny a szezon lezárásának, de nem számít, kit érdekel? Az összkép számít" – mondta a 2016-os világbajnok.