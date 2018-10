Hamilton nagypapája halála után pár nappal lett világbajnok

Csupán ötödik világbajnoki címének megnyerése után derült fény arra, hogy Lewis Hamiltonnak a címvédés jelentette nyomás mellett nagypapája halálával is meg kellett birkóznia.

Lewis Hamilton a Mexikói Nagydíj utáni sajtótájékoztatón hosszasan válaszolt az újságírók kérdéseire, visszatekintett az idei szezonra, beszélt Sebastian Vettelről, valamint egy olyan részletet is megosztott, amire a versenyhétvége korábbi részében nem derült fény. A Mercedes pilótájának a nagydíj előtti csütörtökön halt meg a nagypapája, ami még nehezebbé tette számára a vb-cím bebiztosítását, ugyanakkor közelebb is hozta őt az édesapjához.

Hamilton nem fogadta kitörő örömmel ötödik világbajnoki címének megnyerését, mint mondta, átlagosan érzi magát, úgy, ahogyan az ember egy rosszul sikerült futam után szokta. Elképzelhető azonban, hogy családtagjának elvesztése is ott motoszkált a fejében, nagypapája ugyanis a Mexikói Nagydíj előtti csütörtökön halt meg. Nagyon nehéz hétvége volt, mert a nagypapám csütörtökön reggel halt meg. Amikor valaki meghal, az az egész családot összehozza, ő volt a keresztapa a családban. Édesapám és én már így is közel álltunk egymáshoz, ez viszont még közelebb hozott minket. Soha nem fogom elfelejteni a dolgokat, amiket azért tett, hogy ma itt lehessek, és azért, hogy a családunk növekedjen. Arra törekszem, hogy olyan legyek, mint ő, erős, fekete férfiként, apaként és emberként egyaránt. A nagyapám nagyon büszke lenne rá azért a munkáért, amit belénk fektetett, valamint azért, hogy a Hamilton név bevonul a történelembe, amibe őrület belegondolni."

Nem csak a mexikói futam volt nehéz Hamiltonnak és a Mercedesnek, hanem a teljes szezon is, amit az ötszörös világbajnok szerint csapatként nyújtott jobb teljesítményük miatt nyertek meg.

„Rengeteg megpróbáltatáson mentünk keresztül az idény során. Még az olyan hétvégékről is sikerült győzelemmel távoznunk, amikor nem mi voltunk a leggyorsabbak, nem a mienk volt a legjobb csomag és hátrányban voltunk. Ehhez szükség volt néhány különleges körre és különleges pillanatra az autóban, őszintén mondom, ezeket a pillanatokat újra és újra át tudnám élni, közülük néhány igazán varázslatos volt."

A jól megérdemelt pezsgőzés sem maradhatott el

„Budapest után remek dolog volt győzelemmel menni a nyári szünetre, különösen úgy, hogy tudtuk, nem mi vagyunk a leggyorsabbak. Azt is tudtuk, hogy ez mekkora csapás volt a másik csapat önbizalmának. Utána lépésről lépésre haladtunk, ugyanakkor most itt vagyunk Mexikóban, kemény futam volt, a Ferrarik pedig ismét gyorsabbak voltak. Tagadhatatlanul nagyon közel volt a teljesítményünk a szezon során, és továbbra is vitatható, hogy miénk volt-e a legjobb autó, csapatként azonban jobban működtünk bármelyik másiknál."

Hamilton beismerte, hogy ennyire még soha nem szorongatták meg őket, mint tette azt a Ferrari az idén, és bár szerinte vezetői képességei is rendben vannak, azért jó autó is kellett neki a sikerhez. „Őszintén hittem benne, hogy meg tudjuk nyerni a világbajnokságot, de ez volt a legkeményebb csata, amit csapatként átéltünk. Úgy érzem, hogy bármit el tudok vezetni és olyan dolgokra vagyok képes az autóval, amire más nem, de ehhez jó autóra is szükség van, amihez együtt kell dolgozni a csapattal és segíteni kell felszabadítani a bennük rejlő nagyszerű dolgokat, hogy az ember saját magával is megtehesse ugyanezt."

Vettel jövőre erősebb lesz

Sebastian Vettel és a Ferrari is hibázott eleget a szezon során, Hamilton azonban tudja, hogy nem ereszthet le, különben jövőre nem tudja megvédeni világbajnoki címét. Vettel is arra kérte, hogy tartsa fenn az idei magas színvonalat, mert a legjobb formában levő Hamiltonnal szeretne megküzdeni 2019-ben.

„Azt mondta, »ne engedj ki, szükségem van rád, hogy harcolj velem jövőre«, amit természetesen tisztelek. Megköszöntem neki, hogy milyen ellenfél volt az idén – mondta Hamilton. – Kemény év volt, szerintem nagyszerű, hogy két világbajnok fej-fej mellett küzdött. Annyira jól harcolt az idén, ma pedig fantasztikusan vezetett, tudom, hogy egyre erősebb lesz, ezért készen kell állnom."

Hamiltont megkérdezták, hogy hova rangsorolná Vettelt az F1-es világbajnokok között, ő azonban diplomatikusan kitért a válasz elől

és elmondta, a Ferrari pilótája valódi bajnoki erényeket is megcsillogtatott az idén.