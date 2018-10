Az FIA végleg lezárná a vitát a Mercedes vitatott felnije körül

A Nemzetköti Automobil Szövetség (FIA) technikai direktívában határozhatja meg, hogy milyen felni szabályos és milyen nem, addig azonban nyitva áll az óvás lehetősége a Ferrari előtt.

Véget érhet a Mercedes felnijei körüli huzavona, legalábbis ha a technikai munkacsoport ülésén sikerül megalkotni az erre vonatkozó szabályt. A címvédő istálló speciális, lyukakkal ellátott, hűtést segítő alkatrészéről a Ferrari kért állásfoglalást az FIA-tól az USA Nagydíj előtt, és bár mindent rendben találtak, a Mercedes az óvástól tartva inkább a korábbi felniket használta Austinban. Mexikóban aztán visszatértek a lyukacsos változathoz, miután a felügyelőktől is zöld utat kaptak, az i-re azonban Charlie Whiting teheti fel a pontot, aki technikai direktívában fogja világosan lefektetni, hogy a csapatok milyen megoldást alkalmazhatnak ezen a területen, és milyet nem.

A Ferrari azon gyanúja miatt kérte ki a Nemzetközi Automobil Szövetség véleményét, hogy szerinte a lyukak mozgó aerodinamikai elemként is értelmezhetőek, ami tiltott a Forma-1-ben, korábban a Red Bull egy hasonló megoldását is ezért meszelték el. A Mercedes Mexikói Nagydíj előtt kért tisztázása ugyan elég volt ahhoz, hogy biztonsággal használhassák a lyukacsos felniket, de az csak erre a versenyre vonatkozott,

a későbbi bonyodalmak elkerüléséért az FIA egy általános érvényű, nem kimondottan a Mercedes megoldására vonatkozó direktívát készít.

„Mindenki tudja, hogy legálisnak tekintjük a megoldást, ez nem titok” – nyilatkozta Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója. Egy általános technikai direktívát adunk ki, mert biztosra szeretnénk menni, hogy más nem áll elő egy kicsit másmilyen, vagy nagyban eltérő megoldással. A Brazil Nagydíjig lesz egy találkozónk a technikai munkacsoporttal, amelyen szeretnénk megalkotni egy általános szabályozást a megoldás hűtéssel, és lehetséges aerodinamikai behatásaival kapcsolatban."

Las llantas d Mercedes usadas en los libres 1. Con orificios abiertos, como era d esperar. pic.twitter.com/iexvBBnL7i — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 2018. október 26.

A Ferrari nem óvott, de még óvhat a lyukak miatt

Whiting elmondta, hogy a Mercedes tudatában volt annak, hogy a Ferrari nem értett egyet az FIA álláspontjával, a két fél közti idei ellentét tükrében pedig nem alaptalanul tartott az óvástól Austinban. A versenyigazgató azon sem lepődött meg, hogy a Mercedes végül nem használta a felniket az USA Nagydíjon, szerinte csak szuperbiztosra szerettek volna menni.

Az óvás végül elmaradt, a felügyelők pedig Mexikóra zöld utat adtak a Mercedesnek, Whiting azonban ennek ellenére figyelmeztet, az egy versenyre szóló állásfoglalás miatt Brazíliában újra napirendre kerülhet az ügy. „Nem vagyok benne biztos, hogy a Ferrari miért nem szándékozott óvni, de a lehetőség továbbra is nyitva áll előttük – mondta Whiting. – A felügyelők döntése csak Mexikóra vonatkozott, úgyhogy Brazíliában ismét előkerülhet a téma, ha ott is használják majd a felniket."

Whiting mindazonáltal nem tervezi, hogy illegálissá minősíti a Mercedes megoldását a jövőben, mivel szerinte nincs rá szükség, mivel első sorban a hűtés javításáért alkalmazzák azt. Egyértelmű, hogy egy bizonyos célt szolgálnak, és ha emellett mellékes hatása van az aerodinamikára is, az rendben van. Sok-sok dolog van, ami kihat az autó aerodinamikájára, a felfüggesztés is ott van a légáramban, valamint a kerekek is jó példák erre, miközben az elsődleges céljuk meglehetősen egyértelmű."

A Ferrari forradalmi keréktárcsát használt Mexikóban

Noha egyes fejlesztéseik nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a Ferrari nem vallott teljes kudarcot ezen a téren, Mexikóban páldául olyan féktárcsákat vetett be, amelyeken egyenként 1400, hűtést segító lyuk volt. Korábban erre nem volt példa az F1-ben. Az alkatrész jól vizsgázott az extrém igénybevételt jelentő magaslati körülmények között, így 2019-től az összes partnercsapat megkaphatja azt.

A féktárcsák fejlődését jól mutatja, hogy 20 évvel ezelőtt mindössze 30 lyuk volt rajtuk, ennél több ugyanis rontotta volna a szerkezeti stabilitást. Ez a szám mindössze nagyjából 5 éve kezdett emelkedni, amikor már több mint 100 lyukat is képesek voltak a tárcsába vájni, két éve pedig a Ferrari fékjeit is szállító Brembo elérte az 1200-at, amire akkor felső határként tekintettek.

Egészen mostanáig, a Ferrari Mexikóban használt féktárcsáin ugyanis 1400 lyuk volt, amelyek hét sorban helyezkedtek el a tárcsa felületén.Ezek a hűtést szolgálták, ami rendkívül fontos a csapatoknak, eközben azonban szeretnének minél vékonyabb féktárcsákat használni minél kisebb kopási értékekkel az autó súlyának kordában tartása miatt.