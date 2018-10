A csalódott Vettel átruccant gratulálni a Mercedeshez - videó

Sebastian Vettel jelesre vizsgázott sportszerűségből, miután Mexikóban nemcsak Lewis Hamiltonnak, de a teljes Mercedes-csapatnak személyesen gratulált a világbajnoki győzelemhez.

Sebastian Vettel ránézésre, és saját bevallása szerint is nagyon csalódott volt a Mexikói Nagydíj után, mivel matematikailag is eldőlt, hogy nem szerezheti meg az idei világbajnoki címet. A Ferrari német pilótája bizonyos szempontból karrierje legnehezebb szezonjaként értékelte az idei évet, csapatként ugyanakkor szerinte jó idényt zárnak, amelyben még mindig megnyerhetik a konstruktőri világbajnoki címet. Vettel a verseny után a Mercedeshez is átruccant, hogy személyesen gratuláljon Hamilton győzelméhez.

Vettel a futam utáni nyilatkozataiban borzalmasnak nevezte a benne kavargó érzéseket, amiért elbukta a világbajnoki címet Hamiltonnal szemben, ezután azonban próbálta a dolgok pozitív oldalát nézni, és

mindenkit biztosított róla, hogy a következő versenyen újra mindent belead majd a győzelemért.

„Nem szeretnék túl nagy ügyet csinálni a mai napból. Láttuk jönni ezt, de természetesen más, [amikor megtörténik] – mondta. – Az ember egész évben ezért dolgozik, és amikor már nem ő irányítja az eseményeket, az nyilvánvalóan nem egy nagyszerű pillanat, de szerintem normális, hogy ilyenkor csalódottak és letörtek vagyunk, ugyanakkor azt gondolom, Brazíliába már olyan erősen érkezem, amennyire csak lehet. Ezt érdemli a csapatom, valamint a srácok Maranellóban, valamint azok, akik támogattak engem, Kimit és az egész csapatot, az összes tifosi. Talán most nem én vagyok a legboldogabb ember, de két hét múlva beülhetek az autóba, amiről mindig is álmodtam, hogy vezethetem, úgyhogy jó pár dolog van, ami miatt boldog lehetek.”

Vettel a verseny után sportszerűen átment a Mercedeshez, és gratulált a csapatnak Hamilton világbajnoki címéhez, Toto Wolff csapatfőnökkel is váltott pár szót

A Ferrari négyszeres világbajnokát megkérdezték arról, hogy szerinte élete legnehezebb szezonja-e a mostani. Nem adott konkrét választ, de úgy gondolja, hogy néhány dolgot figyelembe véve igen. „Talán, nem tudom.

Ezen még gondolkoznom kell, de bizonyos szempontból egyértelműen igen, [ez volt karrierem legnehezebb szezonja]. Mindenképpen más volt a korábbi évekhez képest, mindazonáltal nem hanyagolhatjuk el a tényt, hogy nagyon erős csomagunk volt, képesek voltunk futamokat nyerni, és bár nem vagyunk már versenyben a versenyzők világbajnoki címéért, a konstruktőri címért még harcolhatunk. Még ha nehéz év is volt, még így is jó évünk volt csapatként. Továbbra is fejlődünk, de bizonyára vannak dolgok, amelyek nyilvánvalóvá váltak, foglalkozni kell velük, helyre kell hozni őket ahhoz, hogy megtehessük az utolsó lépést.”

Állandó vitatémát jelent, hogy Vettel saját egyéni hibáinak, vagy a Ferrari botlásainak köszönheti-e, hogy nem lett világbajnok. Többször beismerte már, hogy ő is rontott nem is egyszer,

a szezon fordulópontjának azonban nem németországi kiesését, vagy Hamilton elleni olaszországi ütközését tartja, hanem azt, hogy a Ferrari a Szingapúri Nagydíjon rossz irányba indult a fejlesztésekkel.„Számomra inkább Szingapúr volt [a meghatározó verseny a szezonban.] Onnantól kezdve néhány futamon át nem volt meg a tempónk, hogy tartsuk a lépést a Mercedesszel, majd nyilvánvalóan más dolgok is történtek mindennek tetejébe, amelyek nem segítettek, nem szereztünk annyi pontot, amennyit szerezhettünk volna a hibáink, az én hibáim miatt.”

Németországban a vezető helyről kicsúszva minden bizonnyal egy futamgyőzelmet dobott el, ugyanakkor nem azt tekinti legnagyobb hibájának a szezonban. Nem ostorozhatom magam túlságosan azzal, ami Németországban történt, mert sokkal nagyobb hibákat is elkövettem az idén, de az került a legtöbbe. Sajnos ez a versenyzés része, az ember néha kicsit túl keményen nyomja neki, valamint a rossz kanyart is választottam. De bárhogyan is volt, ez már mögöttem van, nem gondolok rá túl sokat. A versenyzés részének tekintem, ami másokkal is megtörténik. Az elmúlt hetek szenvedései a sebesség és a tempó terén valószínűleg meghatározóbb volt ennél.

A Ferrari kiáll Vettel mellett

Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke a mexikói vereség után biztosította a sajtót arról, hogy egységesek, és támaszt nyújtanak a letört Sebastian Vettelnek, valamint nem adják fel a harcot a konstruktőri világbajnoki címért, noha tetemes, 55 pontos a hátrányuk a Mercedesszel szemben.

„Közel kell lennünk hozzá az ilyen csalódást keltő pillanatokban, nem hagyjuk magára – nyilatkozta Arrivabene. – Erősnek kell lennünk, mindent a háta mögé söpörni, előre menni és nem feladni. Bizonyítottuk, hogy összetartunk, még ha mások ezt nem is így gondolják. A konstruktőri világbajnoki cím még mindig nyitott, nem fogjuk feladni.”

A Ferrari csapatfőnöke nem kezdte el méltatni Hamilton és a Mercedes érdemeit, inkább a konstruktőri csatára tekintett előre. „Nem szeretnék másokról beszélni. Visszazárkóztunk rájuk az elmúlt két versenyen, az ítélkezést meghagyom önöknek. Gratulálok Lewis Hamiltonnak, de most küzdjünk meg a konstruktőri címért!"