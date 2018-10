Villeneuve: Hamilton mérföldekkel jobb Schumachernél

Minden idők legjobbjait rangsoroló listáján Hamiltonnal ellentétben Schumachert az első ötbe sem tette be az 1997-es világbajnok, mivel túl sok negatívum árnyékolta be a karrierjét.

Jacques Villeneuve soha nem visszafogott stílusáról volt híres, az 1997-es világbajnoknak többnyire ami a szívén, az a száján. Különösen igaz ez akkor, ha egykori riválisáról, a hétszeres világbajnok Michael Schumacherről van szó, akivel Villeneuve soha nem ápolt jó viszonyt, már kettejük közös karrierje alatt sem hagyott ki egyetlen alkalmat sem arra, hogy belerúgjon a német világbajnokba. Legutóbb Schumacher és Lewis Hamilton összevetésében fejtette ki előbbire cseppet sem hízelgő véleményét.

Az utóbbi időben rendszeressé váltak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Hamilton megdöntheti-e Schumacher rekordjait a futamgyőzelmek és világbajnoki címek számának terén. Bárhogy is lesz, a 165 versenyen 11 győzelmet arató kanadai szerint a Mercedes pilótája már most jóval a rekordbajnok fölött áll.

Lewist mérföldekkel Michael elé rangsorolnám – mondta Villeneuve, aki Schumachert a top 5-be sem tette be saját maga világbajnokokat sorrendbe állító listáján, amelyen Ayrton Senna, Alain Prost, Hamilton, Niki Lauda és Jackie Stewart szerepelnek. – Túl sok negatívum volt körülötte, túl sok kérdőjel arról, hogy miként nyert versenyeket és világbajnokságokat. Remek bajnoknak lenni többet jelent annál, hogy az ember futamokat nyer."

A 42 éves korábbi pilóta szerint ezzel szemben

Hamiltonnak nem voltak kétes ügyei karrierje alatt és soha nem alkalmazott piszkos trükköket.

„Körülötte nagyon kevés a negativitás. Az ember szeretheti vagy nem azt, ahogyan az életét éli, de semmi csúnyaság, vagy negatívum nem róható fel neki, nem viselkedik így az ellenfeleivel sem, hanem tiszteli őket – mondta a Reuters-nek a kanadai világbajnok. – Nincs kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy csal-e, vagy sem, vagy piszkos módon versenyez-e. Minden bajnoknak ilyennek kellene lennie."

Villeneuve-öt a Mexikói Nagydíj alatt a Sky Sports is megkérdezte kijelentéseiről. „Azért gondolom így, mert [Hamiltonnak] mindig is tiszta volt a karrierje, nem volt részese megkérdőjelezhető eseteknek, és mindig a legjobbját nyújtotta, ami nagyon meggyőző" – mondta.

Jackie Stewart szerint Hamilton ki fog égni

A háromszoros világbajnok skót a Mexikói Nagydíj előtt szintén kifejtette véleményét az ötödik címét minden bizonnyal a futamon bebiztosító Hamiltonról, akinek szerinte egy pont után elege lesz a Forma-1-ből, és ezért fog visszavonulni, addig azonban továbbra is szállítani fogja a győzelmeket. A Mercedes folytatni fogja? Az embert azt gondolná, hogy igen. Lewis folytatni fogja? Egy ponton ki fog égni – nyilatkozta Stewart. – Vannak más szenvedélyei is, a zene, a divat. Azonban amíg élvezi, az ember arra fogadna, hogy továbbra is nyerni fog."