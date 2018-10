Megválnának a visszapillantó tükröktől az F1-es pilóták

Új megoldást javasolnak, hogy jobban lássanak hátrafelé, de az FIA szerint egyelőre nem megvalósítható az ötlet.

Régóta probléma, hogy az F1-es autókból nehéz kilátni hátrafelé, nagy a holtterük, és sok baleset történik azért, mert a pilóták egyszerűen nem látják egymást, pedig az FIA egy kötelező olvasási tesztet is előír a versenyzők és az autóik számára. Bár a pilótáknak nincs beleszólásuk a szabályalkotásba, most mégis jelezték, hogy kezdeni kellene valamit a tükrök problémájával.

Az Autosport arról számolt be, hogy az USA Nagydíj előtti versenyzői eligazításon Charles Leclerc és Kevin Magnussen balesete miatt szóba került a visszapillantó tükrök problémája, egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a tükrökben nehéz látni, és megbecsülni, hogy nyitott DRS-nél az ellenfelek milyen ütemben zárkóznak fel.

A 2019-es technikai szabályokban még mindig tükrök szerepelnek, a pilóták viszont javasolták, hogy meg kellene vizsgálni a kamerák használatának lehetőségét, de az FIA szerint három fő probléma akadályozza a technológia alkalmazását: a fényerő különböző időjárási körülmények között, a rendszerek elhelyezése az autón és a fókusz váltása a valóság és a perspektíva nélküli kijelző között.

„A tükrökkel nem látunk rendesen hátrafelé, úgyhogy lehet, hogy Kevin mozdulata szándékos volt, de a tükrök miatt is mérte fel rosszul a helyzetet. Ilyen már korábban is történt, úgyhogy én nem hibáztatom őt – nyilatkozta Carlos Sainz az Autosportnak. – Egy kissé a tükröket kárhoztattuk, mert azok nincsenek F1-es szinten.”

Sainz is megerősítette, hogy kamerákat javasoltak, a sportautó-világbajnokság (FIA WEC) mezőnyét hozta példaként, szerinte ez alapján az F1-ben is meg lehetne fontolni a bevetést. Ellenfele, Valtteri Bottas is egyetértett abban, hogy jöhetnek a kamerák az F1-es autókra.

„Nem látom okát, hogy miért ne működnének – mondta. – Számos utcai, és néhány versenyautóban is vannak már ügyes megoldások a tükrök helyén kijelzővel és apró kamerákkal. A technológia rendelkezésre áll. Ennek egy technológiai szempontból vezető sportágnak kellene lennie, úgyhogy biztosan meg lehet oldani, és jobb is lenne úgy.”