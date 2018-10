Hamilton nem bánná, ha a külön ligában játszó Red Bull nyerne

A Mercedes négyszeres világbajnoka szerint a futamnak is a Red Bullok az esélyesei, amelyek nem csak tőle, hanem Sebastian Vetteltől is pontokat vehetnek el, így nem lenne szomorú a győzelmük miatt.

Lewis Hamilton elmondása szerint ég és föld volt a különbség a Mercedes pénteki és szombati formája között, olyan sokat javultak egyik napról a másikra. A négyszeres világbajnok ezzel együtt úgy érezte, hogy a Red Bull egy másik ligában játszott az időmérőn, és vasárnap sem számít arra, hogy le tudja majd győzni Daniel Ricciardót és Max Verstappent, de azért a rajtnál megpróbál majd pozíciót javítani.

Hamilton elmondása szerint rengeteg dolgon, főként mechanikai területen változtattak az autón szombatra, amit a harmadik szabadedzés kezdetétől teljesen más volt vezetni, mint pénteken. Ezért

boldog, hogy meg tudta szorongatni a Red Bullokat, amelyek középső szektorát látva tudta, hogy képtelenség lett volna megverni őket az időmérőn.

„Figyelembe véve, hogy milyen rosszul alakultak a dolgok tegnap, a mai egy nagyszerű nap volt nekünk, úgyhogy köszönettel tartozok mindenkinek odahaza a gyárban és itt is, hogy orvosolták a gondjainkat – mondta Hamilton. – Gratulálok Danielnek, ezek a srácok egyszerűen túl gyorsak voltak, külön ligában játszottak az időmérőig, majd az időmérőn is. Ha megnézzük a középső szektorukat, képtelenség lett volna ilyen időt futnom, boldog vagyok azzal, hogy ilyen közel kerültem."

Hamilton szerint a futamnak is a Red Bullok az esélyesei, normál esetben nem fogják tudni megelőzni őket, de a rajtnál azért meg fog próbálni pozíciót nyerni, mivel az mindent megváltoztathat. Nem hiszem [hogy megvan a tempóm ahhoz, hogy legyőzzem őket holnap], szerintem összességében jobb a tempójuk az ilyen pályákon. A Renault-motor jól működik, de a nagy leszórítőerős csomagjuk méginkább. A versenytempónk nem volt rossz tegnap, de ők ezen a téren is külön osztályt képviselnek. Javítottunk az autón, úgyhogy remélem azért csatázhatunk velünk, és ha az elején sikerül előzni, akkor beindul a küzdelem."

A Mercedes brit pilótája többször is hangoztatta, hogy a világbajnoki címet tartja szem előtt, a rajtnál azonban nem Vettelre fog figyelni, mivel az akár rosszul is elsülhet. „Nem igazán [tervezek óvatoskodni], mert mindenki nyomni fogja az első kanyar felé, hogy pozíciót nyerjen, és ha az ember óvatos, könnyen eltalálhatják, ha pedig túl agresszív, akkor is, vagy ő mehet neki valakinek. Úgy kell versenyezni, mint normális esetben, és a győzelemért küzdeni. Ezt fogom tenni, mert azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk."

Hamilton kifejtette, hogy tökéletes számára a harmadik rajtkocka, mivel így kihasználhatja az első két helyről induló autó szélárnyékát az első kanyarba menet. „Ha jó szélárnyékot kapok az előttem levőktől és lehetőségem lesz előzni, akkor meg fogom ragadni. Ha nem, akkor tartani fogom a pozíciómat. Régóta versenyzem már és elég ritka, hogy meggondolatlan és buta döntéseket hozok ilyen helyzetben. Gyorsak lesznek holnap, de nem bánom, ha ott maradnak, ahol vannak, mert akkor nem csak tőlem, hanem Sebtől is pontokat vesznek el."

A tavalyi rajtra sem felejtett el visszaemlékezni, amikor Vettel nekiment hátulról és kivágta a jobb hátsó kerekét. „Láttuk, mi történt tavaly a vörös autóval mögöttem" – mondta.

A másik Mercedesszel Valtteri Bottas az 5. helyet szerezte meg. A finn pilóta a harmadik szabadedzésen hidraulikai hiba miatt a pálya szélére kényszerült, a szerelők az időmérő előtt motort cseréltek az autójában, de mivel egy korábban használt erőforrást tettek be, ez nem járt büntetéssel.

„Nagyon meggyőző munkát végzett a csapat azzal, hogy összerakta az autót az időmérőre másfél óra alatt, és minden rendben is volt vele, úgyhogy köszönet érte. Javultunk tegnaphoz képest, ami szintén pozitív, de nem vagyok túl boldog az ötödik hellyel."

Bottas is arra számít, hogy a Red Bullok túl erősek lesznek, ezért inkább a Ferrarival csatázhatnak.

„Sikerült működésre bírnunk az első gumikat, sokat változtattunk a beállításokon, és a motor is jobb lett, pénteken nagyon szenvedtünk a nagy magasság és hőmérséklet miatt. Hosszú futam lesz, jót versenyezhetünk a Ferrarival, a Red Bull erősnek tűnik, de soha nem tudhatjuk előre."