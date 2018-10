Alonso tagadja, hogy az esélytelenség miatt hagyja ott az F1-et

A kétszeres világbajnokot bosszantja, hogy a közvélemény továbbra is úgy tartja, a bukdácsoló McLaren miatt mond búcsút a Forma-1-nek.

A szezon végén elhagyja az F1-et a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, de a versenyzéstől nem vonul vissza, a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) mezőnyét továbbra is erősíti majd, és az is elképzelhető, hogy újra rajthoz állt az Indianapolis 500-on. Alonso augusztusban jelentette be a döntését, sokan azóta is úgy vélik, az esélytelenség miatt távozik.

A spanyol pilóta 2005-ben és 2006-ban világbajnok lett a Renault-val, azóta a McLaren-Mercedes, a Renault és a Ferrari színeiben sem tudott újra győzedelmeskedni, sőt, 2015 óta a McLarennel lényegében a sereghajtók közé csúszott vissza. Bár többször is próbálkozott, élcsapatokhoz már nem tudott elszegődni, elsősorban a korábbi botrányai miatt.

A spanyol pilóta a Mexikói Nagydíj előtt leszögezte, nem azért vonul vissza, mert nincs versenyképes autója, szerinte lehetne, de úgy véli, mindent elért az F1-ben, amit szeretett volna. Augusztus óta ugyanazt mondom: Azért szállok ki, mert mindent megtettem, amit akartam a Forma-1-ben. Nyertem nagydíjakat, világbajnokságokat, átírtam rekordokat. Vezettem a McLarennél, a Renault-nál, a Ferrarinál. 37 éves vagyok, a Forma-1-ben ennél már nem tehetek többet. Az összes Forma-1-es álmomat megvalósítottam."

Alonso kijelentette, „akadnak a motorsportokban nagyobb dolgok is a Forma-1-nél", és elmondta azt is,

elege van már abból, hogy augusztus óta azt emlegetik, hogy a távozása miatt a Forma-1-nek meg kellene változnia.

„Azért állok le, mert ezt akarom, nem azért, mert erre kényszerülök. Azért akarom abbahagyni, mert még annál is többet értem itt el, mint amiről álmodtam. Ideje még a Forma-1-nél is nagyobb dolgokhoz eljutni."

„A Forma-1-ben mindenki azt gondolja, hogy ez a legnagyobb dolog a világon, és ha valaki kiszáll, akkor nem értik meg, hogy talán el akar menni. Kitalálják, hogy azért kell mennie, mert nincs versenyképes autója. Lehet, hogy jövőre a McLaren szuper lesz, ki tudja? Én viszont már próbálkozni sem akarok. Abba akarom hagyni ezt, mert úgy gondolom, tökéletesebb pilóta lehetek, és ez jobb lesz a pályafutásomnak a Forma-1-en kívül, mert ezt a fejezetet már lezártam."

Alonso kijelentette, megbecsültnek érzi magát a paddockban, és kiváltságként éli meg, hogy a közönség is búcsúztatja őt a szezon utolsó versenyein.

„Ahogyan említettem, [híres] csapatoknál versenyeztem, tiszteltek a csapattársaim is, más pilóták, az újságírók és a szurkolók is. Minden tökéletes volt, és most ez a tökéletes pillanat a kiszállásra, én is tökéletesen érzem magam. Holnap vagy a jövő héten szomorú lesz elmenni, de tisztelnek a csapatfőnökök, az istállók, a legjobb gyártóknál versenyeztem, sokkal többet kerestem annál, amit gokartos koromban reméltem. Csodás életem van" – mondta.

„Nagyon kiváltságosnak érzem magam. Nagyon boldog vagyok, világszerte tisztelnek, úgyhogy csak annyit tudok mondani, köszönöm. Eddig ez egy tökéletes utazás volt, nem egy szomorú út vagy szomorú végkifejlet. Ugyanakkor tudom, hogy nem számít, amit mondok, mert a közvélemény nem ezt akarja gondolni vagy eladni."