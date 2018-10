Újra napirendre kerülnek a Mercedes vitatott kerekei

Darázsfészekbe nyúlhatott a Mercedes, több csapat is szeretné még tovább vinni a Ferrari által kifogásolt felnik fejlesztését. Az FIA egyelőre hagyná, de egyeztetne.

A Ferrari kifogása miatt a Mercedes eltekintett a lyukakkal ellátott, a hűtést segítő, speciális keréktárcsái használatától az USA Nagydíjon, pedig az FIA állásfoglalása szerint a Belga Nagydíjon bevetett fejlesztés megfelel a szabályoknak.

„Nem hiszem, hogy további tisztázásra lenne szükség, mert ezt már megtettük, mindenki tisztában van azzal, hogy mi az álláspontunk – idézte az Autosport az FIA F1-es versenyigazgatóját, Charlie Whitingot. – Szerintem véleménykülönbség még mindig van, ezt talán a technikai munkacsoportban kell rendezni.”

Nick Chester, a Renault technikai igazgatója szerint a csapatoknál bevett gyakorlat a felnik felhasználása a légáramlások elősegítése érdekében, és ez jövőre az aerodinamikai szabályok megváltozásával még jobban elharapózhat. Megoldás várhatóan a csapatok részvételével működő technikai munkacsoportban születhet.

Megvédte Vettel büntetését

Whiting egy másik kérdésben, Sebastian Vettel pénteki piros zászló alatti gyorshajtása kapcsán is állást foglalt, szerinte a szabály, amit Vettel nem tartott be, „könnyen követhető.” A német pilóta elfogadta, hogy gyorsan hajtott a piros zászlók alatt, de szerinte az is veszélyes, hogy a tempót hirtelen kell mérsékelniük, amikor megszakítják az adott edzést vagy futamot.

Whiting viszont úgy véli, jobb, ha világosan rögzítik, hogy a pilótáknak az adott szintidő alatt kell maradniuk a sportbírói posztok között, így legalább mindenki tudja, mennyire kell lelassítaniuk veszély esetén. „Azt már korábban is megmondtuk, hogy Safety Car vagy VSC alatt mennyire kell lelassítani, de a piros zászló esetén nem, így ez logikus dolog volt.

A csapatok is azt kérték, hogy piros zászló alatt is legyen ugyanaz a rendszer”

Eddig három pilótát, Daniel Ricciardót, Esteban Ocont és Vettelt büntették hasonló kihágás miatt, Whiting szerint ennek talán az lehet az oka, hogy a pilóták nem ismerték pontosan a szabályt. „Eléggé nyilvánvaló volt, hiszen az összes fénypanel pirosan világított. Nem lehet nem észrevenni. [Vettel] viszont az adott esetben nem viselkedett elég helyesen.”