A Red Bull rúgott egyet a küszködő Ricciardóba

Helmut Marko nem kímélte a műszaki hibákkal vesződő Daniel Ricciardót, közben a csapat új motorszállítóját méltatta.

Az USA Nagydíjon is folytatódott Daniel Ricciardo kálváriája, a monacói győzelmet óta nem tud dobogóra állni, sőt, általában célba sem ér különböző műszaki hibák miatt. Ricciardo ezúttal is kiesett, dühét már leplezni sem tudta, de a Red Bull motorsport tanácsadója, Helmut Marko is tovább élezte a feszültséget.

„Elektromos hibája volt – idézte Markót a Motorsport-magazin.com – Szegény Daniel! Még két évig együtt kell élnie ezekkel a problémákkal” – utalt arra, hogy Ricciardo nagy meglepetést keltve a Renault-hoz szerződött a 2019-es szezontól, elhagyva a Red Bull-Hondát.

A Red Bull szintén a 2019-es szezontól váltja le a franciák erőforrásait a japánokéra, és Marko nagyon magabiztos annak ellenére, hogy tavaly még általában mindenki lesajnálta a Honda motorjait. Az osztrák veterán „nagyon ígéretesnek” nevezte a jövő évi kilátásaikat.

Szerintem jövőre a világbajnoki címért küzdhetünk majd

– jelentette ki, majd arra utalt, hogy a Toro Rosso már most is a Honda erőforrásait használva versenyez. – Ez nekünk és nekik is előnyös – vélte. – A Honda már most [a Renault] előtt jár, nem csak az időmérőkön, hanem a versenyeken is.”

A Red Bull a Renault motorjaival és Sebastian Vettellel nyert négy világbajnoki címet 2010 és 2013 között, a turbós hibridkorszakban azonban csak futamgyőzelmekig jutottak, nagyrészt az erőforrások miatt, amelyek tartósan a Mercedes és a Ferrari mögött maradtak a fejlesztési versenyben.

Ricciardo jövőre mégis a gyári Renault-csapatot választotta, ami a 2019-es szezonra ismét egy alaposan átalakított konstrukciót ígér, bár így is mindenki úgy tartja, hogy jövőre még biztosan nem tudnak majd labdába rúgni az élcsapatok mellett.