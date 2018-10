A Mercedes csapatfőnöke elmondta, még ha jövőre esetleg nem is, 2020-ra biztosított Esteban Ocon helye a Forma-1-ben, ráadásul egy jó csapatnál vezethet.

Lassan a helyükre kerülnek a kirakós utolsó darabjai is, és teljessé válik a Forma-1 2019-es szezonjának mezőnye. Már csupán három hely kiadó, azaz inkább kettő, mert bár a Toro Rosso, a Williams és a Force India sem jelentette még be második pilótáját a következő idényre, azonban míg utóbbi esetében nyílt titok, hogy Lance Stroll lesz Sergio Pérez csapattársa, azt, hogy Stroll helyére ki érkezik, egyelőre nem lehet tudni. Esteban Ocon az egyik esélyes az ülésre. Hogy megkapja-e, arról a Williams dönt.

Noha Stroll érkezését hivatalosan még nem jelentette be a Force India, miután édesapja felvásárolta a silverstone-i csapatot, a 19 éves kanadai helye biztosnak tűnik jövőre.

Erre utalnak Otmasz Szafnauer csapatfőnök szavai is, aki szeretné, ha már az abu-dzabi teszten kipróbálhatnák Sergio Pérez jövő évi csapattársát.

„Úgy gondolom, hogy Abu-dzabiban jó lenne beültetni a másik pilótát is az autóba, hogy gyűjtsön pár kilométert – mondta Szafnauer. – A szezon végi teszt a jövő évre irányul. Annak ellenére, hogy az idei autóval megyünk, a 2019-es gumik lesznek rajta, minden azok megértéséről fog szólni."

Szafnauer az Esteban Ocon iránti tiszteletből egyelőre nem ment bele a részletekbe, így azt sem mondta ki, hogy Stroll lesz a jövő évi versenyzőjük, valamint azt sem, hogy biztosan lehetőséget fog kapni a teszten. Nem hiszem, [hogy bármi akadálya lenne], ugyanakkor semmi okunk nincs siettetni sem, mert az nem lenne udvarias Estebannal szemben, míg ő nem tudja, hogy mihez kezd jövőre. Jó dolog lenne Estebannak bejelentenie a saját terveit."

A Force India csapatfőnöke azt mindenesetre megerősítette, hogy a szezon végéig Ocon vezeti az egyik autót, mivel semmi okuk nincs idő előtt lecserélni.

Eközben a Williamsnél is folynak az egyeztetések, a grove-iak továbbra sem jelentették be, hogy kit szeretnének George Russell csapattársának jövőre. A jelöltek között ott van Ocon is, akit a Mercedes szertne a Forma-1-ben tartani jövőre, Toto Wolff ugyanakkor kijelentette, ez nem rajtuk, hanem kizárólag a Williamsen múlik.

„A döntés nem tőlünk, hanem a Williamstől függ. Nekik kell meghatározni, hogy kit gondolnak a legjobb megoldásnak – mondta Wolff a Speedweeknek. – Amennyire én tudom, Robert Kubica és néhány másik pilóta továbbra is versenyben van az ülésért, mindannyian megérdemlik az esélyt. A döntés a Williams kezében van."