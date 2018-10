Vettelé után egy másik büntetés is kiverte a biztosítékot az F1-ben

A Haas és a Force India csapatfőnöke is túl enyhének tartja a Renault pilótájára kirótt szankciót, aki ezzel szemben egyáltalán nem büntette volna saját magát.

Azok után, hogy Sebastian Vettel hátrasorolása után egyszer már a kritikák kereszttüzébe kerültek, az FIA felügyelői a futamot sem úszták meg, most Carlos Sainz túl enyhe büntetését kifogásolta rajtuk két csapatfőnök is. A Renault versenyzője a 11. helyről rajtolt, az első kanyarból azonban már nyolcadikként jött ki, a felügyelők azonban 5 másodperces büntetéssel sújtották, amiért szerintük jogosulatlan előnyt szerzett a pálya kiszélesítésével. Sainz, noha helyet nem bukott, nem értett egyet a büntetéssel, az így megelőzött Haas és Force India csapatfőnökei azonban az 5 másodpercnél szigorúbb szankciót alkalmaztak volna.

Az események elemzésénél tisztán látszik, hogy Sainz a külső íven, nagyon mélyet fékezve esett be az első kanyarba, és egy pillanatra már itt megkaparintotta a 8. helyet a belül egymás mellett fékező Sergio Pérez, Romain Grosjean, Charles Leclerc trió mellett. Négyük közül ő volt a legkijjebb, a belül forduló Force India és Haas a kanyar csúcspontjáig egyvonalban fordult vele, míg a mellette levő Leclerc kissé visszaesett.

Az autók pozíciójából adódóan az erősen valószínű, hogy Sainz mind a hármukat nem tudta volna körbeautózni, ha a fehér vonalon belül marad, ő

azonban már a kanyar közepén gázt adott és alapból olyan ívet választott, ami egyenesen az aszfaltozott bukótérbe vezetett. Nem leszorításról volt tehát szó, a spanyol meg sem kísérelt a pálya határain belül maradni.

Még az első körben megelőzte a 7. helyen haladó Esteban Ocont is, ezzel pedig akkora előnybe került az első kanyarban körbeautózott versenyzőkhöz képest, akik közül Leclerc és Grosjean össze is ütközött, hogy az 5 másodperc ellenére simán előttük maradt a bokszkiállás után is, a büntetéssel tehét nem veszített helyet. Ez nem tetszett Günther Steiner Haas-csapatfőnöknek, aki szerint néhányan direkt szabálytalankodnak, tudván, hogy úgyis többet nyernek, mint amennyit a büntetéssel veszítenek.

„Az ember levágja a kanyart, előnyt szerez vele, majd öt körbe telik észrevenni, hogy valaki csinált valamit, majd újabb ötbe meghozni a döntést, de ekkora az illető már messze jár, mivel mindenki más beragadt – mondta Steiner. – Ezután az ember kap egy öt másodperces büntetést, ami semmit nem jelent, mivel már otthagyta a többieket. Ez nem helyes."

Amennyiben valaki elég okos hozzá, márpedig néhányan azok, akkor az ilyen esetben taktikaként vetik be a kanyar levágását, tudván, hogy 5 másodpercet kapnak, de megpróbálják kiautózni ezt a különbséget."

Steiner tisztában van vele, hogy a felügyelőknek miért tartott ennyi ideig döntést hozni, ezzel együtt

úgy véli, ha Sainz nem szerezhetett volna előnyt, nem lett volna képes a 7. helyen végezni.

„Az első körben olyan sok incidens van, a felügyelők pedig fontossági sorrendben foglalkoznak velük. Nyilvánvalóan a mezőny eleje prioritást élvez. Azonban ha megismételnénk ezt a versenyt, Sainzot pedig visszatennénk arra a helyre, ahonnan rajtolt, a futam teljesen másképp alakulna. Szerintem erre senki nem gondol, mert senkit sem igazán érdekel, minket azonban igen."

A Haasnak azért is jött különösen rosszul a Renault kettős pontszerzése, mert harcban állnak a konstruktőri bajnokság 4. helyéért a franciákkal, akiknek 3 futammal a vége előtt 22 pontosra nőtt az előnye.

A Force India volt a másik csapat, amely rajta vesztett Sainz manőverén, Otmar Szafnauer csapatfőnök így szintén felemelte a hangját, szerinte komolyabb büntetés lett volna helyes, vagy Sainznak vissza kellett volna adnia a megszerzett pozíciókat. „Sainz szélesre futott és előnyt szerzett. Nagyon későn fékezett, a tény pedig, hogy lement a pályáról, hogy mindenkit megelőzzön, nem igazán arányos az öt másodperces büntetéssel, nem összeegyeztethető a szabályokkal – nyilatkozta Szafnauer. – Tíz másodpercet, vagy stop and go-t kellett volnia kapnia, mert nem adta vissza a helyet."

Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója is megszólalt az ügyben és elmondta,

a felügyelők másképp kezelik azt, ha valaki direkt akar így előnyt szerezni, véleménye szerint azonban itt nem erről volt szó.

„Hasonló helyzet állt elő, mint Abu-dzabiban tavaly, amikor Nico Hülkenberg úgy előzött, hogy tudta, valószínűleg 5 másodperces büntetést fog kapni, de könnyedén nyert ennél többet, ezért megérte levágnia a kanyart. Ezért új irányelveket adtunk ki a felügyelőknek, amelyek szerint ha úgy gondolják, hogy szándékosságról van szó, teljesen más megközelítést alkalmaznak. A csapatok is tisztában vannak ezzel."

„Az első kör első kanyarjában kissebb kavarodás volt, és elég világos volt, hogy kívülről támadta Leclerc-t, utána pedig szélesre futott. Úgy tűnt, mintha kissé Sebastian Vettelt követte volna, majd visszajött és már elöl volt. Azt kell mondanunk, hogy ennek következtében tett szert előnyre, amiért a sztenderd büntetést kapta."

A két csapatfőnökkel szemben Sainz teljesen más véleményen van, szerinte semmilyen büntetést nem kellett volna kapjon, az FIA következetlenségének áldozata lett. „Kicsit frusztrált vagyok, mivel olyasmiért kaptam büntetést, amiért szerintem nem érdemeltem – nyilatkozta a Channel 4-nek. – Jól rajtoltam, láttam, hogy torlódás van a belső íven az első kanyarban, ezért kívülre húzódtam, és szerintem már azelőtt megszereztem azt a három helyet, mielőtt szélesre futottam volna. Mindenki legalább egyszer az életében le kell menjen négy kerékkel a pályáról az egyes kanyarban, mert nem férünk el mind. Most rajtam volt a sor, hogy az FIA idei következetlensége miatt bűnhődjek."