Hamilton: Vettel ellen agresszívabb lettem volna

Lewis Hamilton inkább a világbajnoki címet tartotta szem előtt az USA Nagydíjon, ezért nem vállalt felesleges kockázatot Max Verstappen ellen, ám Sebastian Vettellel nem lett volna óvatos.

Lewis Hamilton természetesen nem örült annak, hogy a pole pozícióból rajtolva a harmadik helyen fejezte be az USA Nagydíjat, és szerinte nemcsak a versenyen, hanem már az időmérő második szakaszában rosszul döntött a csapata, ennek ellenére elégedett azzal, hogy nem vállalt felesleges kockázatot a Max Verstappen elleni csatában, és növelni tudta az előnyét Sebastian Vettel előtt, akivel egészen máshogy küzdött volna meg a pályán, mint a Red Bull pilótájával tette.

Hamilton a verseny második szakaszában frissebb gumikon vette üldözőbe az élen haladó Kimi Räikkönent és a második helyen autózó Verstappent, de hiába érte utol őket, előzni már nem tudott. Verstappent ugyan sikerült megtámadnia, a holland azonban visszaverte a rohamot, a 18-as kanyarban a külső ívre kényszerítette Hamiltont, aki ezáltal lesodródott a bukótérbe.

A Mercedes világbajnoka a verseny után kifejtette, nagyon óvatos volt a tét nélkül küzdő Verstappen ellen, viszont ha Vettel lett volna a holland helyében, agresszívabban harcolt volna.

„Őszintén mondom, meg akartam nyerni a versenyt, de az előttem végző két srác nem harcol a világbajnoki címért, ezért nagyon-nagyon óvatosnak kellett lennem, hogy miként manőverezek körülöttük” – mondta Hamilton. A bajnoki címeket nem azzal nyeri az ember, hogy csata közben buta hibákat követ el. Bőven túl sok helyet hagytam [Verstappennek], hogy biztos legyek abban, hogy nem üt ki, mert nem tudtam, hogy esetleg alulkormányzottá vagy agresszívvá válik-e. Ha mondjuk Seb ellen csatáztam volna, sokkal kevesebb helyet hagyok és agresszívabban versenyzem, ha a bajnoki cím a tét, de most nem volt erre szükség. Nyerni akartunk, két helyet visszaesni nem jó eredmény, de nem lehet az összes futamot az első helyen zárni."

Hamilton és Verstappen párharca

Hamilton elégedett volt azzal, hogy képes volt visszafogni magát és nem mindenáron a győzelemért küzdeni, mivel így nem veszített pontokat Vettellel szemben. „Valószínűleg a többiek is pont annyira szeretnének nyerni, mint én, de ők többet hajlandóak kockáztatni érte. Nekem nem kell így gondolkodnom, csak gyűjtenem kell a pontokat a hosszabb távot szem előtt tartva. Egy részem minden kockázatot vállalni akar a győzelemért, a másik felem azonban csak el akarja végezni a munkát. Ha agresszív lettem volna Maxszal, Seb a harmadik vagy a második helyen is végezhetett volna, ami miatt pontokat veszítek, úgyhogy szerintem jól döntöttem."

A brit négyszeres világbajnok nem volt kibékülve a Mercedes taktikájával, de beismerte, hogy egyértelműen akkor sem lett volna több esélye a győzelemre, ha Räikkönent követi, mivel akkor ugyanolyan állapotú gumikon vonatozhattak volna a célig. Ugyanakkor nemcsak a stratégiában, hanem az időmérőn alkalmazott gumiválasztásban is látta a vereség okát, mivel ő a szuperlágyakon rajtolt, a finn a jobban tapadó ultarlágyon pedig már a rajtnál meg tudta előzni.

„Már a Q2-ben kezdődött, szerintem nem a jó gumikon rajtoltunk. Már korábban is láthattuk, azt hiszem Ausztriában, hogy a rajtnál nagy a különbség az eltérő keverékek között, mégis olyasmi mellett döntöttünk, amiről tudtuk, hogy valószínűleg nem a megfelelő választás. Ezután pozíciót veszítettünk, majd nem tudtuk tartani a lépést Kimivel, mivel szabad volt előtte az út és jobb gumikon ment. Tanultunk a leckéből."

Vettel könnyed győzelmet arathatott volna

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke az „én előre szóltam" attitűdöt vette fel a futam után, mondván a sajtó hiába adta oda előre nekik a világbajnoki címet, ő mindig is figyelmeztetett, hogy senki ne írja le a Ferrarit. „Ez eddig a legnehezebb szezonunk, amelyben zsinórban két-három verseny a mi szánk íze szerint alakul, majd a Ferrari ismét nagyon erős, utána újra mi következünk, most pedig megint a Ferrarinak volt nagyon jó hétvégéje."

Wolff ugyanakkor elismerte, hogy Hamiltonnak így is alig akad miért izgulnia, ők azonban a konstruktőri címet is szeretnék megnyerni, ami még egyáltalán nincs lefutva. Ami az austini tempójukat illeti,

a Mercedes csapatfőnöke amondó, hogy Vettel a futamgyőzelmet dobta el az első körös hibájával.

„Elképzelhetőnek tartom, hogy ha Sebastian nem pördül meg az első körben, akkor valószínűleg könnyedén megnyerte volna a versenyt."

„A pilóták világbajnokságában jó helyzetben vagyunk, de mindig azt mondtam, hogy nem szabad eladnunk a labdát – élt futballhasonlattal a Mercedes csapatfőnöke. – A múltban más csapatok esetében is láthattuk már ezt. A konstruktőri világbajnoki cím nagyon fontos a csapatnak, még semmi sem dőlt el, 66 pont az előnyünk, és 129-et lehet még szerezni. Ez jó előny, de nincs okunk azt gondolni, hogy már a kezünkben van a trófea, mivel még nincsen."