Több pilóta is kiállt a megbüntetett Vettel mellett

Sebastian Vettel több vetélytársa is úgy véli, hogy amennyiben a négyszeres világbajnok valóban körültekintő és óvatos volt, túlságosan kemény büntetést szabtak ki rá a felügyelők.

Nagy visszhangot váltott ki Sebastian Vettel büntetése az USA Nagydíjon. A Ferrari négyszeres világbajnokát három hellyel sorolták hátrébb a rajtrácson, amiért nem lassított eléggé a piros zászlós megszakításnál az első szabadedzésen. Christian Horner kiállt Vettel mellett és a szabályt kritizálta, majd Toto Wolff is elmondta, alaposabban meg kell vizsgálniuk a regulákat. A csapatfőnökök után a versenyzők következtek, akik szintén túlzónak tartották a német pilótára kirótt szankciót.

Vettel az eset után elmondta, hogy szerinte eléggé visszavett a tempóból, körülnézett a piros zászló okát kutatva, valamint körültekintően vezetett.

Pierre Gasly szerint ennek elégnek kellett volna lennie, a múltban is óvatosak tudtak lenni a pilóták, amikor még nem kellett a megadott időhatáron belül maradva haladniuk.

„Elég kemény büntetés, ha tényleg óvatos volt, amikor elhaladt az incidens mellett és csak azután nem figyelt eléggé – mondta Gasly. – Korábban, amikor történt egy baleset és érvénybe lépett a piros zászló, az ember nagyon lelassított a baleset helyszínén, utána pedig csak óvatosan vezetett, nem kellett egy bizonyos időt tiszteletben tartania. Ez mindig működött a múltban, most azonban elég szigorúak a szabályok, ugyanakkor a szabály az szabály, tiszteletben kell tartani."

Gasly szerint a büntetés az izgalmaknak is ártott, mivel így Vettelnek nagyban csökkent az esélye arra, hogy megakadályozza Lewis Hamiltont a világbajnoki cím megszerzésében. „Sajnálatos, különösen azt nézve, hogy még mindig harcban áll a vb-címért, a büntetéssel azonban kevésbé lesz izgalmas a dolog. Nem ez az első eset, tisztán látszik, hogy valamit tennünk kéne. Két büntetőpont ilyesmiért, miközben óvatos volt ott, ahol annak kellett lennie, eléggé szigorú."

Gasly-hoz csatlakozott Brendon Hartley, a Toro Rosso másik pilótája is. Vettel a büntetés után megemlítette, hogy annak elkerüléséhez akár 30-40 km/h-s tempóra is le kellett volna lassítania, amivel azt kockáztatta volna, hogy valaki hátulról belerohan. Hartley hasonló véleményen van. Szerintem vizes pályán ilyen esetben potenciálisan veszélyes is lehet beletaposni a fékbe. Ha Sebastian egyből visszavett a tempóból, ahogy piros zászlónál az ember tenné, akkor szerintem a büntetés hihetetlenül szigorú."

Összesen 14 autó volt a pályán a piros zászló érvénybe lépésének pillanatában, és egyedül Vettelnek nem sikerült eléggé visszavenni a tempóból,

Romain Grosjean azonban felhívta rá a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy ki hol tartózkodik a pályán,

a versenyzőknek pedig adott esetben mindössze „néhány milliszekundum" áll a rendelkezésére a lassításhoz. „Néha az ember pont jó helyen van, néha azonban nem. Például félúton a 17-es és a 18-as kanyar között kissé trükkös lelassítani annyira, amennyire kell" – mondta Grosjean.