Hamilton nem értette a Ferrari gumitaktikáját

Lewis Hamilton mindössze kilenc kört tett meg az USA Nagydíj pénteki szabadedzésein, és nem is igazán értette, hogy a Ferrarik miért koptatják szerinte feleslegesen a gumikat, de közben a vörösök is csak egyetlen köztes gumiszettet használtak fel.

Gumispórolásba fulladt az USA Nagydíj pénteki napja, miután a csapatok inkább az időmérőre tartalékolták a rendelkezésükre álló szetteket. Lewis Hamilton némileg értetlenül állt azelőtt, hogy a Ferrari miért tett meg kirívóan sok kört, ezzel szerinte fölöslegesen koptatva a gumikat, Fernando Alonso pedig úgy vélte, csak az F1 vezetőin múlik, hogy ilyen többet ne forduljon elő.

Lewis Hamilton a teljes pénteki edzésnap alatt mindössze kilenc kört tett meg, hatot az első, hármat a második tréningen. A Mercedes pilótája a nap végén részletesen elmondta, hogy miért kellett megóvni a vizes pályára való abroncsokat. „Nem a kockázat miatt futottam kevesebb kört, hanem mert limitált számú szettünk van, és szombaton szeretnénk felhasználni a maradék szetteket, amennyiben esik, valamint meg akarjuk őket óvni az időmérőre. Amikor az esőgumi új, nagyon barázdált, de amint elkezd kopni, egyre kisebbek lesznek a barázdák, amitől nem szorítja ki elég gyorsan a vizet, csökken a tapadás és a hatékonyság. Normál esetben az időmérőn vadonatúj gumikat akarunk, hogy minél több próbálkozásunk legyen."

A Mercedes négyszeres világbajnokával ellentétben a Ferrari versenyzői meglehetősen sok időt töltöttek a pályán,

Sebastian Vettel a két edzésen összesen 26, Kimi Räikkönen pedig 27 kört tett meg, ami előtt Hamilton értetlenül állt.

„Azt láttam, hogy a Ferrarik csak köröznek és rombolják a gumijaikat. Ugyanezt csinálták mindkét edzésen, majd nem maradt gumijuk, úgyhogy ha szombaton esni fog, eggyel keveseb szettjük lesz, mint nekünk – mondta Hamilton. – Ez talán nem fogja őket túlságosan akadályozni, mi azonban inkább hosszú távon gondolkozunk. Én is megtehettem volna 15-20 kört, de az nem változtatott volna semmin, akkor is arra az időre lettem volna képes, amit futottam. Az ember találhat ezt-azt a körök alatt, de jobb ezt az időmérőn, vagy legalább az utolsó edzésen megtenni."

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a két Ferrari valójában ugyanannyi intermediate szettet (egyet) használt fel, mint Hamilton, miután a második tréningen az első edzésen az autóra szerelt kerekeken köröztek. Csupán Räikkönen volt az, aki a kék oldalfalú esős szetten is megtett pár kört délután, ez azonban nem számottevő különbség, így Hamilton vélhetően azt hitte, hogy a Ferrari a második gyakorláson új intermediate-eket vetett be, vagy pedig úgy van vele, hogy ő még szombaton is visszateszi a pénteken használt gumikat, míg a vörösök már teljesen lejárták azokat. Intermediate szettből egyébként négy, míg teljes esőgumiból csupán három garnitúra áll a csapatok rendelkezésére a teljes hétvégén.

Hogy a Ferrarinál is szem előtt tartották a gumispórolást, az Räikkönen nyilatkozatából derül ki. A finn pilóta megerősítette, egyetlen intermediate szettet áldoztak be pénteken. Olyan sok kört tettünk meg, amennyit csak tudtunk, de csak egy szett gumink volt, mert ha ennél többet használtunk volna, azzal saját magunkat büntetjük a hétvége hátralevő részére. Ez korlátozta a programunkat, de a semminél jobb volt. Nem igazán tudtuk kipróbálni az intermediate gumikat délután, úgyhogy ki kell várnunk, hogy mi lesz."

Változást sürgetnek a pilóták

Nem csak a nézőknek, hanem a versenyzőknek sem tetszik az a helyzet, hogy a kevés esős gumiszett miatt péntekenként meg van kötve a kezük. A szokásos pénteki versenyzői eligazításon egy bekapcsolva felejtett mikrofonnak köszönhetően megtudhattuk, hogy Charlie Whitingnak megoldási javaslatokat is tettek a pilóták, Kevin Magnussen szerint például kaphatnának külön szetteket az edzésre, amelyeket azután vissza kellene adniuk a Pirellinek.

Fernando Alonso már a tévékamerák előtt fejtette ki a véleményét, a kétszeres világbajnok szerint csupán az F1 vezetésén múlik, hogy tesz-e valamit a jelenlegi helyzet megoldásáért. „Nem lenne nehéz 20-40 további gumiszettet hozni minden futamra. A döntés a Forma-1 vezetőinek kezében van” – mondta Alonso. Amennyiben ők azt akarják, hogy a nézők és a rajongók elégedettek legyenek, ebben az esetben gondoskodhatnak erről. Ha nem akarják ezt, akkor továbbra is játszadozhatnak a hajókkal."

Utolsó mondatával Alonso arra utalt, hogy a szerelők az esős szabadedzéseken gyakran minihajókat eszkábálnak, és azokat úsztatják a vizes bokszutcában. „Nekünk, pilótáknak ez egy kicsit unalmas, és azt hiszem, a közönség ezzel méginkább így van. De általában ez történik, ha pénteken esik az eső. Remélem, hogy az időmérő előtt meg fogunk tudni tenni néhány kört, mert különösen a szurkolók miatt kár lenne, ha a gumihiány miatt a bokszban kellene maradnunk."