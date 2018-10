Hamilton: Mick Schumacher pusztán a neve miatt be fog kerülni az F1-be

Lewis Hamilton úgy van vele, hogy Michael Schumacher fiának nem jelent különösebb terhet bekerülni a száguldó cirkuszba, mivel a nevének köszönhetően ez mindenképpen meg fog történni vele.

A Forma-1-es közvéleményt mostanában kis túlzással napi szinten foglalkoztatja a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiának jövője és esetleges bemutatkozása a száguldó cirkuszban. A Forma-3-as Európa-bajnokságot megnyerő Mickről már számtalan korábbi pilóta és jelenlegi csapatfőnök elmondta, hogy képes lehet édesapja nyomdokaiba lépni, most azonban nem akárhonnan, egyenesen Lewis Hamiltontól jött a dicséret, aki ezzel együtt jelezte, ilyen névvel tehetség sem kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön a száguldó cirkuszba.

Mick Schumacher minden bizonnyal a Forma-2-ben fog szerepelni 2019-ben, mostanra elcsendesedtek a pletykák, amelyek a Toro Rossóval hozták össze jövőre és a Red Bull fiókcsapata is többször cáfolta, hogy tervben lenne a szerződtetése. „Világos, hogy vezethetnék a Forma-1-ben, továbbra is ez a legnagyobb célom, de egy kicsit még mindig valószerűtlennek tűnik – nyilatkozta Schumacher a német Sat1-nek. – Azért, hogy versenyzőként 100 százalékig felkészült legyek, szükséges végigmennem az összes kategórián."

Lewis Hamilton szerint előbb vagy utóbb Mick Schumacher biztosan az F1-es mezőny tagja lesz, a neve miatt pedig nagyon izgulnia sem kell amiatt, hogy ez összejöjjön neki.

„Nem hinném, hogy teher lenne neki, 100 százalék, hogy újra lesz Schumacher a Forma-1-ben, részben a neve miatt, másodsorban pedig azért, mert jó munkát végez" – mondta Hamilton.

„Nyilvánvalóan tehetséges, akárcsak az édesapja, ugyanúgy, ahogyan Keke és Nico [Rosberg]. Abban is biztos vagyok, hogy az Alonso név is újra feltűnik majd, amikor Fernandónak gyerekei lesznek” – mondta Hamilton az FIA USA Nagydíj előtti csütörtöki sajtótájékoztatóján a mellette ülő Alonsónak. Ha nekem lenne gyerekem és versenyezni akarna, még ha nem is lenne jó, akkor is bekerülne az F1-be a neve miatt."

A Mercedes négyszeres világbajnoka azért egyértelművé tette, hogy ezzel együtt Michael Schumacher fia jól is teljesít, nem csak a neve jelentette előnyöknek köszönheti, hogy idáig eljutott. „Nagyszerű munkát végez, remek srác, tavaly ellátogatott néhány versenyre és a csapatunk tagja volt. Nagyon jó lenne a sportnak [ha bekerülne.]"