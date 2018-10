Ha lesz rá pénz, a Williams megmenti Ocont

Az anyagiakon múlik, hogy Esteban Ocon jövőre is a mezőny tagja lesz-e, mivel a Williams kész lenne mentőövet dobni a számára, ha a feltételek összeállnak.

A Williams lehet Esteban Ocon pályafutásának megmentője, mivel a francia tehetséget várhatóan kiszorítja a helyéről a pont Grove-ból távozó Lance Stroll a Force Indiánál. A Mercedes támogatását élvező pilótát korábban megpróbálták kölcsönadni a Renault-nak és a McLarennek is, de ők kitáncoltak a megállapodásokból, a Red Bull pedig nem karolja fel a Mercedes-kötődés miatt.

Ocont a mezőny egyik ígéretes tagjaként tartják számon, a Mercedes is közölte, hogy a jövőben számolnak vele, ezért eszük ágában sincs elengedni a kezét, akármennyi pénzt azonban nem tudnak arra szánni, hogy Oconnak jövőre is legyen versenyzői ülése. A Force Indiához hasonlóan ők is tartalékpilótai állást ajánlanak neki egy esetleges, 2020-as visszatérés előtt.

A francia versenyző helyzetét nehezíti, hogy a Mercedes nemcsak őt, hanem George Russellt is támogatja, aki nemrég írt alá a Williamshez, de lapértesülések szerint ezt önállóan intézte, nem a Mercedes közbenjárásával állapodtak meg. Szerződtetése idején Claire Williams csapatfőnök-helyettes a Sky Sportsnak azt mondta, „őrültek” lennének, ha nem foglalkoznának Ocon ügyével is.

Ocon az USA Nagydíj előtt azt mondta, örül Russell előléptetésének.

„Ő is a Mercedes juniorprogramjának tagja, ő több évre aláírt [a Williamshez], mi viszont nem szándékozunk olyan hosszú időre elköteleződni. Van még egy második ülés is a Williamsnél, még mindig tárgyalások zajlanak. Gratulálok George-nak, ő máshol tart a pályafutásában, mint én, egyáltalán nem vette el tőlem a helyet, ez nem így történt.”

Az Autosport értesülése szerint a Williams szeretné megszerezni Ocont, mert így két versenyképes pilótával kezdhetnék a szezont, de egyelőre nem állt össze az ehhez szükséges anyagi háttér. A lap úgy tudja, a csapat kizárólag sportszakmai szempontok alapján kíván dönteni, de ha a pénzügyek nem állnak össze, más tényezők is beleszólhatnak a döntésbe.

A lap szerint „pár” olyan versenyzőjelölt is a listán van, akik már most jelen vannak a paddockban (valószínűleg Szergej Szirotkin és Robert Kubica), és „talán 1-2, akik azon kívül”, feltehetőleg Artyom Markelovval az élen, bár az ő ügyét valószínűleg nem segíti, hogy édesapját nemrég letartóztatták.