A nyolcadik Honda-motort is beszerelték a Toro Rossóba

A Honda erőforrás tempója kezdi aggasztani a gyári Renault istállót, de a japánok terméke továbbra is megbízhatatlannak bizonyul.

Újabb motorcserék mellett döntött a Honda a hétvégi USA Nagydíj előtt, így Brendon Hartley már a nyolcadik, Pierre Gasly pedig a hetedik belső égésű motorjánál (ICE) jár a szezon során, míg csupán hármat lehet büntetlenül beépíteni az autókba.

Hartley autójába az ICE mellett a turbóból és MGU-H-ból is újat raktak be (ezekből hármat lehetne használni), és a hetedik MGU-K is előkerült, ebből kettő a kvóta. Gasly az ICE-ből, MGU-H-ból és turbóból a hetediket kapta, MGU-K-ból a hatodikat.

Tanabe Tojoharu, a Honda technikai igazgatója szerint erre azért volt szükség, mert a Japán Nagydíj óta felfedeztek egy hibát, ami nincs összefüggésben a korábbi oszcillációkkal, és úgy vélték, hogy az a legjobb megoldás, ha inkább kicserélik az erőforrásokat. Gasly ezzel a mezőny végére kerül, Hartley pedig várhatóan a 19. helyről rajtolhat majd.

Carlos Sainz úgy véli, a versenyen a Renault még a Honda előtt jár a teljesítmény terén, de az időmérőn már nem tartja egyértelműnek a helyzetet.

„Az időmérőn szerintem tettek egy lépést előre, és ez kezd aggasztó lenne a számunkra. Mondjuk, hogy tettek egy lépést, ami bejuttatta őket a Q3-ba” – összegzett a spanyol pilóta, aki úgy véli, a Német Nagydíj óta a Renault a többi ellenféllel szemben is lemaradt a motorfejlesztés terén.

A Honda motorokat jövőre a Red Bull pilótái is megkapják, a Toro Rossónál pedig Danyiil Kvjat biztosan használhatja majd. Az olaszok másik pilótájának kilétét egyelőre homály fedi, de a Nissan Formula-E-csapatának vezetője, Jean-Paul Driot a FormulaSpy-nak lényegében megerősítette, hogy Alexander Albon lesz a befutó.

A semmiből jött az egész a múlt héten. Alex felhívott, aztán Helmut Marko is Japánból, és tudtam, hogy elindult a folyamat, ezért megoldást kell találnunk

– nyilatkozta Driot. – Hároméves szerződése volt a Nissan e.dams csapattal, sok közös tervünk volt. Ez az egész elég bonyolult, de a Nissan emberei szerintem eléggé rugalmasak voltak – vélte. – Amikor egy 22 éves versenyző lehetőséget kap a Forma-1-ben, mindannyian tudjuk, hogy ez az életük. Elég világos szerződésünk van, megtámadhattuk volna, de nem akartunk ártani egy fiatal srác pályafutásának.”

„Mindig is nagyon szorosan együtt dolgoztunk a pilótákkal, hogy segítsük őket. Amikor a Toro Rosso azt mondta, hogy őt akarják, tudtuk, hogy nehézséget fog okozni a megtartása, ezért próbáltunk közös megoldást találni a Toro Rossóval, és elengedni őt.”