Új motorral várja Ricciardo érkezését a Renault

Cyril Abiteboul szerint a Red Bull által használt legújabb motorváltozattal jöttek rá arra, hogy 2019-re új erőforrásra van szükség, mert a mostani változattal nem érhetik el a céljaikat.

A 2014 óta érvényben lévő motorformula bevezetése óta már sokadszor készül új erőforrással a Renault, Cyril Abiteboul szerint a 2019-es szezont is új változattal kezdik majd meg. A francia szakember az Autosportnak azt mondta, a Red Bullnak már odaadott, de a gyári csapat és a McLaren által nem használt „C” specifikációjú erőforrás kapcsán látják, hogy ezzel nem jutnak előrébb.

„Tekintettel a teljesítménynövekedésre vonatkozó jövő évi ambícióinkra, nagyjából az egész motor új lesz – nyilatkozta. – Nem csak az ERS oldalán, mert ott csak kevés teljesítmény nyerhető, hanem a belső égésű motor terén is. Ezért egy kicsit óvatosnak és fegyelmezettnek kell lennünk a tervezés terén, nehogy a szezon elején nehéz helyzetbe hozzuk magunkat.”

Abiteboul elárulta, előrehaladott állapotban zajlik a munka a próbapadokon, egyelőre úgy látja, hogy az MGU-K-val kapcsolatos problémáikat megoldották, és „a legutóbbi turbóspecifikáció is okénak tűnik, de nem minden autóba szereltük be, mert büntetést okoztak volna. Ezért bolondok a mostani szabályok, mert még ha van is egy jobb alkatrészünk, nem vethetjük be a büntetések miatt.”

A francia szakember kifogásolta, hogy hiába tervezik meg, gyártják le, és szállítják el a pályákra az új alkatrészeket, a büntetések miatt inkább nem építik be azokat az autókba.

A csapatfőnök úgy véli, az F1-nek jót tesz a stabilitás a szabályok terén, de az istálló menedzsmentjétől szerinte arra van szükség, hogy bátran felvállalják, ha valami nem működik, és megoldást találjanak erre. Arra számít, hogy a motorgyártók jövőre is nagy előrelépést tesznek majd, hiába lesz már 5 éves a most érvényes szabályrendszer.

Abiteboul nyilatkozata néhány nappal azután érkezett, hogy szintén az Autosportnak azt állította, az F1 elveszíthet egy gyártót (a mostani négy közül), ha nem csökkennek a költségek. A Ferrari és a Mercedes esetében ez anyagi okok miatt nem várható, Abiteboul pedig azt mondta: „Spában nagyon nyilvánvaló volt, hogy a Honda előrelépett a hatalmas befektetéseiknek köszönhetően.”

Nem meglepő, hogy ez kifizetődik, mert az F1 minden azon múlik, hogy az ember mennyit költ, és nem az, hogy miként. Ez aggasztó.”

„A [költségek emelkedése] véleményem szerint tűrhetetlen – vélte. – Lehet, hogy most kifizetődő a Hondának, de egyszer csak a négy közül az egyik gyártónak fenntarthatatlan lesz, és ki tudja, mi lesz akkor. Szerintem az F1 nem engedheti meg, hogy elveszítse az egyiket, és nem látok elég intézkedést, ami szükségtelenné tenné a közép- és hosszútávon fenntarthatatlan költekezést.”