Räikkönen: A Ferrarinak össze kell kapnia magát

A 2007-es világbajnok szerint az előző hétvégékből nem hoztak ki mindent, a Mercedes csapatfőnöke úgy véli, a bajnoki címért zajló csatának még nincs vége.

Lewis Hamilton akár már a hétvégén zajló USA Nagydíjon világbajnok lehet, mivel a Ferrari a nyári futamok óta szinte folyamatosan vereségeket szenvedett a Mercedestől, és Sebastian Vettel hátránya már 67 pont az egyéni tabellán. Kimi Räikkönen eredményei révén a konstruktőri pontversenyben kicsit jobban állnak, mint tavaly, de itt is nagy a lemaradásuk a Mercedes mögött.

A Ferrari gyengeségeinek okát ráadásul nem is lehet olyan könnyen azonosítani, mint tavaly, hiszen 2017-ben a megbízhatósági problémák és Vettel vezetői hibái hirtelen visszaesést okoztak, idén viszont versenyszituációkban is vesztettek pontokat, taktikai hibákat is elkövettek, és a fejlesztéseik egy része sem vált be.

„Nyilvánvaló, hogy rendeznünk kell dolgokat, [Japánban] nehéz hétvégénk volt – összegzett Räikkönen, aki szerdán ünnepelte 39. születésnapját. – A hétvége során javítottunk bizonyos dolgokon, egyre jobb lett a helyzet, de ha pusztán csak az eredményeket nézzük, azok messze voltak az elvárásainktól” – utalt az 5-6. helyre. – Ez néha előfordul. A következő versenyen

remélhetőleg jobban összeszedjük magunkat, és újra [az élen] leszünk. Tisztáznunk kell dolgokat, és akkor bizonyára legközelebb jobb hétvégénk lesz.”

Ami a Ferrari oldalán nehézség, a Mercedesnél előny, és Toto Wolff csapatfőnök is elismerte, hogy az egymás utáni hétvégéken megrendezett Orosz- és Japán Nagydíjtól nem is várhattak volna jobb eredményeket. Mindkét futamon kettősgyőzelmet értek el, bár ezt Szocsiban kissé megkeserítette, hogy Valtteri Bottast félreállították Hamilton útjából.

„A nyár folyamán nem a miénk volt a leggyorsabb autó, de az elmúlt időszakban a teljesítmény terén a mi irányunkba billent a mérleg nyelve. Ugyanakkor, a helyzet szorosabb, mint azt a legutóbbi versenyek eredményei sugallják. A Ferrarinak erős autója van, és Abu-Dzabiban az utolsó kanyarig hajtani fognak.”

Wolff szerint a Ferrari méltó ellenfél volt az idei szezon során, és szerinte a küzdelem továbbra is folytatódni fog.

„A csatának közel sincs vége, úgyhogy Austinba ugyanúgy megyünk, ahogy a többi versenyre. Lépésről lépésre haladva összpontosítunk a munkánkra, hogy a teljesítmény és a megbízhatóság is rendben legyen a pályán. A Circuit of the Americas eddig kedvező pálya volt a számunkra, de a korábbi eredmények ebben a bajnokságban már nem számítanak.”