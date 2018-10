Alonso: Hamilton az F1 öt legnagyszerűbb versenyzőjének egyike

Nehezen indult a McLarennél töltött időszakuk, de Fernando Alonso úgy véli, Lewis Hamilton megérdemelten lett generációja legsikeresebb versenyzője.

Újoncként Fernando Alonso csapattársaként kezdte meg F1-es pályafutását Lewis Hamilton a McLarennél 2007-ben, és a közösen töltött szezon rosszabbul talán nem is alakulhatott volna. Kettejük viszonya elmérgesedett, a pályán és azon kívül is kiszúrtak egymással, végül mindketten elvesztették a világbajnoki címet Kimi Räikkönen ellen.

A McLaren azt viszont látta, hogy nincs szükségük Alonsóra ahhoz, hogy világbajnoki címet nyerjenek, így a spanyol pilótát a szezon végén elbocsátották, Hamilton pedig 2008-ban világbajnok lett. Egészen a 2012-es szezon végéig tűrte, hogy a McLaren a továbbiakban nem tudott neki olyan autót adni, amivel ismét világbajnok lehetett volna, így a Mercedest választotta, és 2014-től újra lendületbe jött.

Hamilton a hétvégén zajló USA Nagydíjon megszerezheti pályafutása ötödik világbajnoki címét, amivel beéri a legendás Juan Manuel Fangiót, és csak Michael Schumacher marad előtte az örökranglistán. Az eddigi eredményei alapján is a sportág történetének egyik legsikeresebb versenyzője lett, de újabb sikerével végképp a legnagyobbak közé emelkedik.

Akkoriban talán nehéz volt elképzelni, hogy mit hoz a jövő Lewis és mindannyiunk számára a rajtrácson

– nyilatkozta Alonso a 2007-es szezonról az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján Austinban. – A tehetségét már az első naptól megmutatta, az újonc évében is a bajnoki címért küzdött, aztán 2008-ban meg is nyerte. Akkoriban talán már mindannyian egyetértettünk abban, hogy 5-7 világbajnoki cím is lehetséges lesz a számára.”

„Utána nyilvánvalóan az autója teljesítménye miatt néhány évre visszaesett egy kicsit. Amikor a Mercedesre váltott, mindannyian azt gondoltuk, hogy ez talán nem pozitívum, mert a Mercedes küszködött, 2013-ban hullámzottak az eredményeik” – emlékezett vissza. – Azért örülök [a sikerének], mert már az elején lehetett látni a tehetségét.

Amikor az autója képes volt a győzelemre, ő meg is nyerte a versenyeket, és néhány futamot azokban a szezonokban is megnyert, amikor az autója nem volt csúcsformában, például 2009-ben

– mutatott rá. – Ez meggyőző, és most ideje, hogy élvezze a sikert, úgyhogy örülök neki” – tette hozzá a kétszeres világbajnok, aki úgy vélte, „nagyszerű eredmény” Hamiltontól, hogy Fangióhoz hasonlóan öt világbajnoki címet nyerhet az idei győzelmével. „Ha a mi generációnkból ezt valaki el tudja érni, akkor örülök, hogy Lewis lesz az, mert megvan a tehetsége és az elszántsága.”

Alonso szerint Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio és Hamilton az F1 történetének valaha volt öt legjobb pilótája.

Hamilton a sajtótájékoztatón úgy vélte, Fangio az F1 keresztapja, akit „mindig is csodálni fognak a sportágban”, „őrületesnek” nevezte, hogy ő is ötszörös világbajnokká válhat, de ettől még nem készül másként a hétvégén zajló USA Nagydíjra, mint a többi versenyre a szezon során.

„Olyan érzés, mint az összes többi versenyhétvége, és mi nyerni akarunk, ez a szimpla célunk. Megérkezünk, és próbáljuk ugyanazt elérni, mint máskor. Az időjárás kissé változékony, ilyenkor is próbálunk ugyanúgy szerepelni, ahogy az előző versenyeken, és nem gondolkodunk semmi máson.”