A Ferrari kifogásolta, az FIA szerint szabályos a Mercedes kereke

A Mercedes az idén többször is szabályértelmezési állásfoglalásokat kért a Ferrari megoldásainak tisztázása érdekében, most fordult a kocka, de az FIA szerint az Ezüstnyíl szabályos.

A pályán zajló csata mellett az istállók a háttérben is küzdenek egymással, folyamatosan figyelik a másik autóját, és ha kifogásolható részleteket találnak rajtuk, szabályértelmezéssel kapcsolatos állásfoglalásokat kérnek az FIA-tól. Ez rutinszerű eljárás, a csapatok így bizonyosodnak meg arról, hogy ha kitalálnak valamit, akkor azt meg is valósíthatják anélkül, hogy rögtön betiltanák.

Gyakran előfordul, hogy a csapatok úgy kérnek ilyen állásfoglalásokat, hogy az lényegében egy ellenfelük már létező megoldásának szabályosságát is megkérdőjelezi, főleg akkor, ha például az egyik szakemberüknek bennfentes információja van. Ezt a kártyát a Mercedes az idén többször is megjátszotta a Ferraritól megszerzett technikai igazgatójuk és motorspecialistájuk révén.

Az idei szezon során a Ferrari több innovációját is megálljt kellett parancsolni hasonló érdeklődés miatt, például szigorították az olajégetésre vonatkozó szabályokat, a Ferrari akkumulátor-rendszerét is többször górcső alá vették és a glóriára felszerelt tükröket is módosítani kellett. A maranellói istálló sem rest azonban, ők a Mercedes új keréktárcsáját és kerékagyát vették szemügyre.

A Mercedes a Belga Nagydíjon vetette be az újításokat, azóta jelentős mértékben javult a teljesítményük és megoldódtak a gumikezeléssel kapcsolatos problémáik,

ez elsősorban a Szingapúri Nagydíjon volt látványos előrelépés, ahol 2014 óta hagyományosan küszködtek az autójuk beállításával. Az Autosport értesülése szerint a Ferrari kérdésének a lényege az volt, hogy a Mercedes miért használhat egy lyukakkal és egyéb légterelőkkel ellátott keréktárcsát, amikor az FIA a 2012-es Kanadai Nagydíj előtt megtiltott egy hasonló megoldást a Red Bull esetében.

Detalles de las nuevas llantas traseras de Mercedes pic.twitter.com/VphbJNvCOr — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) August 24, 2018

A Williams 2013-tól már használ olyan tengelyeket, amelyben légcsatornák segítségével javítják a hűtés hatékonyságát, ezek a csatornák azonban rögzítve vannak, így megfelelnek a Technikai szabályzat 3.15-ös pontjának, amely szerint az aerodinamikai elemeket mereven rögzíteni kell az autóhoz, és mozdulatlannak kell maradniuk.

A Mercedesen az tűnt fel, hogy a felni belső oldalára is lyukakat fúrtak,

az FIA viszont alaposan megvizsgálta a megoldást, és a Mercedest, valamint a Ferrarit is tájékoztatták arról, hogy ez így szabályos, bár az Autosport egy meg nem nevezett forrása „érdekesnek” nevezte a Mercedes technikai részleteit. Ez azt jelenti, hogy a Mercedes megtarthatja, a Ferrari és a többi csapat pedig lemásolhatja a légcsatornákat.