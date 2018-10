Rosberg: Hamilton és a Mercedes egy hadi gépezet

Willi Weber azt mondta, lezárta a Michael Schumacherrel közös korszakát. Jean Todt és Mika Häkkinen is megszólalt az elmúlt időszakban.

Már a hétvégén eldőlhet az idei egyéni világbajnokság sorsa a Forma-1-ben, mivel Lewis Hamilton 67 pontos előnyre tett szert Sebastian Vettellel szemben, holott a Ferrari a szezon nagy része során gyorsabb, de legalábbis a Mercedesszel egyformán versenyképes volt. A Scuderia visszaesésének okát sokan csak találgatják, Nico Rosberget azonban nem lepi meg a helyzet.

„Én nem csodálkozom, tény, hogy a Mercedes egy hadi gépezet – mondta a La Gazzetta dello Sportnak. – Úgy értem, hogy az egész csomag: az autó, és Lewis Hamilton. A tempója és a formája lenyűgöző volt, a legyőzéséhez tökéletesnek kell lenni, és a Ferrari ezt nem tudta elérni.”

„Végül is, ebben semmi furcsa nincs – folytatta Rosberg. – A Mercedesnél a csapat többé-kevésbé változatlan maradt az elmúlt 5 év során, míg a Ferrarinál rengeteg változás történt” – utalt az átszervezésekre, amelyek részeként több kulcsfigura is a Mercedeshez igazolt, köztük James Allison technikai igazgató és Lorenzo Sassi motorspecialista is.

A Ferrari rengeteg pontot vesztett Vettel vezetői hibái miatt is.

„Akadt 4-5 eset, ami kapcsán talán a nyomás is szerepet játszhatott a visszaesésben, de nem vagyok biztos ebben. Ez nem lenne meglepő, mert mindannyian tudjuk, hogy a Ferrarinál sokkal nagyobb a nyomás, mint az összes többi csapatnál” – összegzett Rosberg, aki elismerte, hogy „megtisztelő” a számára, hogy a turbós hibridkorszakban csak ő tudta legyőzni Hamiltont.

Nyár óta Hamilton általában elhomályosította csapattársát, Valtteri Bottast is. Rosberg szerint utódja „mentálisan erős”, és reméli, hogy Bottas ki tud majd lábalni a gödörből. A Motorsport.com olasz kiadása arról számolt be, hogy a finn pilótát megingathatták a Mercedes legújabb fejlesztései, amelyek a spái futam óta jobban passzolnak Hamilton vezetési stílusához. A szaklap szerint

a Ferrari állásfoglalást kért az FIA-tól a Mercedes nemrég bevetett, speciális keréktárcsái és fékhűtő megoldása miatt, mert azt gyanítják, hogy mozgó aerodinamikai elemnek minősülnek,

ezek viszont tiltottak a Forma-1-ben, és a kiszivárogtatott információk szerint a Mercedes megoldása hasonló működési elvű, mint a Red Bull egy 2012-es találmánya, amit az FIA betiltott. Az újításokat a Mercedes a Belga Nagydíjon vetette be, azóta jelentősen javult a teljesítményük, ez különösen a Szingapúri Nagydíjon volt feltűnő, ahol korábban nagyon szenvedtek a gumik üzemeltetése terén.